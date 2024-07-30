В Грузії з четверга почнуть реєструвати "іноагентів": порушників штрафуватимуть

Закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів" або "російський закон", повноцінно набуде чинності в Грузії з 1 серпня. Починаючи з цього четверга, організації, яких стосується закон, зможуть подати заяви до відповідних органів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання SOVA

Пряма мова міністра юстиції Раті Брегадзе: "Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад $9 тис.)".

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Деталі: За словами міністра, "що стосується процедур, то ті, хто дотримується вимог законодавства, повинні будуть надати лише інформацію про те, від кого вони отримали конкретні кошти і на що вони їх витратили".

"Більше ніхто ні про що не питає. Це реальність", – додав Брегадзе.

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