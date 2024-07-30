В Грузії з четверга почнуть реєструвати "іноагентів": порушників штрафуватимуть
Закон "Про прозорість іноземного впливу", відомий як закон про "іноагентів" або "російський закон", повноцінно набуде чинності в Грузії з 1 серпня. Починаючи з цього четверга, організації, яких стосується закон, зможуть подати заяви до відповідних органів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання SOVA
Пряма мова міністра юстиції Раті Брегадзе: "Якщо організація не виконує передбачені законом вимоги, тобто не підпорядковується законодавству Грузії, у законі прописано відповідний захід, що передбачає штраф у розмірі 25 тисяч ларі (понад $9 тис.)".
Деталі: За словами міністра, "що стосується процедур, то ті, хто дотримується вимог законодавства, повинні будуть надати лише інформацію про те, від кого вони отримали конкретні кошти і на що вони їх витратили".
"Більше ніхто ні про що не питає. Це реальність", – додав Брегадзе.
Передісторія:
- Ухвалення скандального закону про "іноагентів" призвело до суттєвого погіршення відносин Грузії із Заходом.
- Після ухвалення закону у травні в ЄС заявили про де-факто призупинення вступу Грузії та замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора країни.
- США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner. Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.