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В Грузии с четверга начнут регистрировать «иноагентов»: нарушителей будут штрафовать

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловВторник, 30 июля 2024, 13:47
В Грузии с четверга начнут регистрировать «иноагентов»: нарушителей будут штрафовать
Фото: Getty Images

Закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах" или "российский закон", полноценно вступит в силу в Грузии с 1 августа. Начиная с этого четверга, организации, которых касается закон, смогут подать заявления в соответствующие органы.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание SOVA

Прямая речь министра юстиции Рати Брегадзе: "Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописано соответствующее мероприятие, предусматривающее штраф в размере 25 тысяч лари (более $9 тыс.)".

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Детали: По словам министра, "что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут предоставить только информацию о том, от кого они получили конкретные средства и на что они их потратили".

"Больше никто ни о чем не спрашивает. Это реальность", – добавил Брегадзе.

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Темы: Грузия
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