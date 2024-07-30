В Грузии с четверга начнут регистрировать «иноагентов»: нарушителей будут штрафовать
Закон "О прозрачности иностранного влияния", известный как закон об "иноагентах" или "российский закон", полноценно вступит в силу в Грузии с 1 августа. Начиная с этого четверга, организации, которых касается закон, смогут подать заявления в соответствующие органы.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание SOVA
Прямая речь министра юстиции Рати Брегадзе: "Если организация не выполняет предусмотренные законом требования, то есть не подчиняется законодательству Грузии, в законе прописано соответствующее мероприятие, предусматривающее штраф в размере 25 тысяч лари (более $9 тыс.)".
Детали: По словам министра, "что касается процедур, то те, кто соблюдает требования законодательства, должны будут предоставить только информацию о том, от кого они получили конкретные средства и на что они их потратили".
"Больше никто ни о чем не спрашивает. Это реальность", – добавил Брегадзе.
Предыстория:
- Принятие скандального закона об "иноагентах" привело к существенному ухудшению отношений Грузии с Западом.
- После принятия закона в мае в ЕС заявили о де-факто приостановлении вступления Грузии и замораживании 30 млн евро на поддержку оборонного сектора страны.
- США объявили о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner. Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.