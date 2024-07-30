У Харкові затримали російського шпигуна, який "полював" на секретні документи

У Харкові затримали російського шпигуна, який "полював" на секретну документацію України та збирав дані про місця дислокації українських військових у місті.

Джерело: СБУ, Харківська обласна прокуратура

Деталі: Підозрюваний — 56-річний громадянин Росії, який уже багато років мешкає в Харкові. За даними слідства, чоловік, крім офіційної роботи в банківській установі, додатково шпигував на користь РФ, повідомляють прокурори.

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Будучи завербованим російськими спецслужбами, підозрюваний налагодив контакт з особою, яка, на його думку, мала доступ до держтаємниці, щоб зібрати таємні відомості. Для отримання координат цілей фігурант "втемну" намагався використати свою знайому – працівницю однієї з місцевих держустанов, додають в СБУ.

У такий спосіб окупанти сподівалися знищити технологічні документи, плани та креслення, які зберігаються у цих сховищах і необхідні для відновлення промислових підприємств області, зазначають у спецслужбі.

Крім того, чоловік збирав інформацію про місця дислокації особового складу та військової техніки українських захисників на території Харкова. Пересуваючись по місту, підозрюваний фіксував, в тому числі за допомогою відеореєстратора, місця розташування ЗСУ.

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Зібрані розвідувальні відомості він передавав через "Telegram" своєму куратору. Отримані від шпигуна дані ворог використовував для планування атак.

Шпигуна викрито і затримано. У ході обшуку за місцем його мешкання вилучено докази протиправної діяльності — мобільні телефони, флешносії, комп’ютерну техніку, відеореєстратор тощо, а також російський паспорт.

Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114 (шпигунство);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, вчинене з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України).

Суд арештував його без права внесення застави.