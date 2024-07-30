В Харькове задержан российский шпион, который "охотился" за секретными документами

В Харькове задержали российского шпиона, который "охотился" на секретную документацию Украины и собирал данные о местах дислокации украинских военных в городе.

Источник: СБУ, Харьковская областная прокуратура

Детали: Подозреваемый - 56-летний гражданин России, который уже много лет живет в Харькове. По данным следствия, мужчина, кроме официальной работы в банковском учреждении, дополнительно шпионил в пользу РФ, сообщают прокуроры.

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Будучи завербованным российскими спецслужбами, подозреваемый наладил контакт с лицом, которое, по его мнению, имело доступ к гостайне, чтобы собрать тайные сведения. Для получения координат целей фигурант "втемную" пытался использовать свою знакомую - работницу одного из местных госучреждений, добавляют в СБУ.

Таким образом оккупанты надеялись уничтожить технологические документы, планы и чертежи, которые хранятся в этих хранилищах и необходимы для восстановления промышленных предприятий области, отмечают в спецслужбе.

Кроме того, мужчина собирал информацию о местах дислокации личного состава и военной техники украинских защитников на территории Харькова. Передвигаясь по городу, подозреваемый фиксировал, в том числе с помощью видеорегистратора, места расположения ВСУ.

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Собранные разведывательные сведения он передавал через "Telegram" своему куратору. Полученные от шпиона данные враг использовал для планирования атак.

Сообщается, что шпион разоблачен и задержан. В ходе обыска по месту его проживания изъяты доказательства противоправной деятельности - мобильные телефоны, флешносители, компьютерная техника, видеорегистратор и т.д., а также российский паспорт.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114 (шпионаж);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины).

Суд арестовал его без права внесения залога.