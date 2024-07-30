У Тисі знайшли тіло з документами зниклого студента зі Львова – адвокат

У річці Тиса, що на кордоні, знайшли тіло чоловіка, у кишені одягу якого був студентський квиток Львівського національного університету на ім’я Олександра Гашевського, який зник в середині липня.

Джерело: адвокат сім’ї зниклого хлопця Олег Веремієнко, батько зниклого Микола Гашевський, слідча поліції Ольга Горбач, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Веремієнка: "Сьогодні, 30 липня, на прохання слідчих зі Львова я зв’язався з Мукачівським прикордонним загоном – слідчі мені дали номер цього загону, – і там мені повідомили що півтора тижні тому вони отримали по Вайберу від угорських силовиків повідомлення про те, що у річці Тиса з боку Угорщини було виявлено тіло молодої людини зі студентським квитком у кишені на ім’я Гашевський Олександр. Я запитав, що вони зробили, коли виявили тіло. Вони сказали, що відразу про це повідомили до ректора ЛНУ".

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Деталі: За словами адвоката, студент 4 курсу Гашевський, який був зарахований на 5-й курс, поїхав відпочити у Карпати – хотів відвідати місця біля Буркута на Івано-Франківщині, бо "вони пов’язані з Лесею Українкою та Іваном Франком".

"14 липня студент Саша Гашевський подзвонив батьку і мав коротку розмову на 39 с. Зв'язок був поганий. За словами батька, син йому повідомив, що він відпочивав у горах, але нині сів в автобус у Верховині і їде додому. Останнє слово, яке почув батько, було "прикордонники". Потім у батька скалося враження, що або зв'язок обірвався, або телефон розрядився, або телефон у хлопця забрали", – розповів адвокат.

З того часу, за його словами, від юнака не було жодної звістки. Батьки стали бити на сполох.

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"У п’ятницю слідча зі Львова Ольга Горбач подзвонила батьку і повідомила, що у Тисі знайшли тіло чоловіка. Пізніше з подібним повідомленням подзвонив уже матері хлопця оперуповноважений. Їм сказали, що додаткова інформація буде у понеділок. Вчора (29 липня, понеділок – ред.) батьки прийшли до цієї до слідчої, там їм показали 3 фото (чоловічий торс у воді, обличчя трупа, яке неможливо ідентифікувати, бо воно побите і синьо-фіолетове, і фото одягу, який був на трупі: реглан від форми "олива", біла футболка з принтом, труси, портмоне, 2 банківські карти і фото студентського", – розповів адвокат.

За його словами, батьки відмовились упізнавати загиблого таким чином, бо по фото це неможливо було зробити.

Цю ж інформацію підтвердив УП і батько зниклого Микола Гашевський.

"Так, дитина зникла. Востаннє говорив з ним, коли він сказав, що їде з Верховини додому. Зв’язок був поганий, обірвався, але таке буває в горах. Я потім намагався додзвонитися згодом – думаю, за годину має бути в районі Івано-Франківська. Але відтоді телефон був вимкнутий.

Десь 15 чи 16 липня ми пішли писати заяву до поліції. Спочатку нас заспокоювали, казали, знайдеться, може, мобілізували, буде у військовій частині, знайдеться, подзвонить", – розповів батько.

Оскільки син не з’являвся, то 19 липня правоохоронці відкрили кримінальну справу.

"У минулу п’ятницю нам дзвонила слідча, яка сказала, що нібито знайшли тіло, можливо, вашого сина. Тіла самого не було. Воно нібито знаходиться у Румунії або Угорщині, бо сказали, що знайшли у Тисі. Показали нам якісь фото, з яких неможливо сказати, хто на них, бо вони зроблені аматорами (не деталізовані – ред.). Адвокат писав запити у посольства. Але станом на зараз ніякої нової інформації немає", – розповів Микола Гашевський.

Він припускає, що могло статися непоправне.

"Такі історії є, що прикордонники можуть зупинити людину будь-де, а потім передають незрозумілим людям у формі, які не представляються, а потім з’ясовується, що то є ТЦК. Що змушують контракт підписати. Але якщо забирає ТЦК, то одного дня люди знаходяться – телефонують чи з військової частини, чи з навчального центру. Але часто тих, кого хапають, сильно б’ють. Підозрюю, що можливо, могло статися щось подібне – полаявся, чи послав, могли сильно вдарити і або вбити з необережності, або може, не надати допомогу, чи кинути на узбіччі. Тому тіла досі немає", – сказав батько.

Микола Гашевський розповів, що похід у Карпати планували на 2-3 дні. Він був десь у район Буркута, бо син там хотів "якесь культове місце подивитися".

"Але дзвінок нібито був з Закарпаття. Дружина їздила у Верховину, там теж подавала заяву, показувала фото. І там поліція сказала, що дзвінок був не від них, а з Закарпаття. Але чому це було, чому тіло у Тисі, де саме у Тисі, хто знайшов, чому нас посилають до двох країн – це все невідомо. Син навіть плавати не вмів – він би ніколи не наважився йти до річки", – підсумував батько.

Він підкреслив, що хлопець мав при собі також паспорт і приписне свідоцтво, ніяких згадок про ці документи немає.

Адвакат Веремієнко повідомив, що потерпіла сторона подала запити до посольств.

"Ми серед іншого розглядаємо для себе таку версію, що його могли затримати для з’ясування обставин через протерміноване посвідчення студента, яке було дійсне до 30 червня. Могли затримати 11 або після 11 липня, бо він був у прикордонній зоні. Могли відвезти в ізолятор на Закарпатті. Могли возити десь по ТЦК. Чому так думаємо? Бо ми просили роздруківку дзвінків і його дзвінок був з Закарпатської області, а не з Верховини (Івано-Франківська область – ред.). А потім після 14 липня телефон "світився" у Яремче. Ми розглядаємо версію, його могли затримати на 72 години, можливо, побили, може під час затримання він утікав – він молодий хлопець, міг злякатися – може, його дійсно побили, а потім зрозуміли, що йому треба 3 доби пересидіти, щоб зійшли синці", – заявив адвокат.

За його словами, у прикордонному регіоні багато камер відеоспостереження, але "поліція не може перевірити камери військових".

"Тільки ДБР або Військова прокуратура можуть перевірити камери відеонагляду прикордонників. Ми звертались до ДБР. Отримали відмову. Також ми звернулись до військової прокуратури", – сказав Веремієнко.

"Українська правда" намагалась отримати коментарі від слідчої. Але вона повідомила, що не може коментувати цю справу, бо триває слідство.

"Я не можу надати коментарі. Є досудове розвідування, воно не закрите, є таємниця досудового розслідування. Батьки мають доступ до матеріалів. Матеріали розслідування я розголошувати не буду. Ви можете надіслати до нас запит щодо обставин справи. На підставі ст. 222 КПК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування усно я коментарів надавати не буду", – сказала Горбач.

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив УП, що прикордонники інших країн офіційно нічого не повідомляли українським прикордонникам про виявлення тіла згаданого студента.

Пряма мова Демченка: "Суміжні сторони офіційно не інформували українських прикордонників про виявлення тіла громадянина України, яке б належало даній особі. Однак не можемо виключати того, що подібне могло статися, зважаючи, що тіла людей, зокрема які намагаються незаконно перетнути кордон, виявляли як військовослужбовці ДПСУ, так і на суміжній території прикордонники тих країн. Будь-які закиди щодо неправомірних дій щодо осіб, яких ми затримуємо під час спроб незаконного перетину кордону, не відповідають дійсності".

Деталі: З власних джерел "Українській правді" стало відомо, що тіло особи, яка мала при собі документи на Олександра Гашевського, скоріш за все, виявили прикордонники Угорщини 18 липня.