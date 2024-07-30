В Тисе нашли тело с документами пропавшего студента из Львова – адвокат

В реке Тиса, что на границе, нашли тело мужчины, в кармане одежды которого был студенческий билет Львовского национального университета на имя Александра Гашевского, который исчез в середине июля.

Источник: адвокат семьи пропавшего парня Олег Веремеенко, отец пропавшего Николай Гашевский, следователь полиции, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Веремеенко: "Сегодня, 30 июля, по просьбе следователей из Львова я связался с Мукачевским пограничным отрядом - следователи мне дали номер этого отряда, - и там мне сообщили, что полторы недели назад они получили по Вайберу от венгерских силовиков сообщение о том, что в реке Тиса со стороны Венгрии было обнаружено тело молодого человека со студенческим билетом в кармане по имени Гашевский Александр. Я спросил, что они сделали, когда обнаружили тело. Они сказали, что сразу об этом сообщили ректору ЛНУ".

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Детали: По словам адвоката, студент 4 курса Гашевский, который был зачислен на 5-й курс, поехал отдохнуть в Карпаты - хотел посетить места возле Буркута на Ивано-Франковщине, потому что "они связаны с Лесей Украинкой и Иваном Франко".

"14 июля студент Саша Гашевский позвонил отцу и имел короткий разговор на 39 с. Связь была плохая. По словам отца, сын ему сообщил, что он отдыхал в горах, но сейчас сел в автобус в Верховине и едет домой. Последнее слово, которое услышал отец, было "пограничники". Затем у отца сложилось впечатление, что или связь оборвалась, или телефон разрядился, или телефон у парня забрали", - рассказал адвокат.

С тех пор, по его словам, от юноши не было никаких известий. Родители стали бить тревогу.

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"В пятницу следователь из Львова Ольга Горбач позвонила отцу и сообщила, что в Тисе нашли тело мужчины. Позже с подобным сообщением позвонил уже матери парня оперуполномоченный. Им сказали, что дополнительная информация будет в понедельник. Вчера (29 июля, понедельник - ред.) родители пришли к этой к следователю, там им показали 3 фото (мужской торс в воде, лицо трупа, которое невозможно идентифицировать, потому что оно избито и сине-фиолетовое, и фото одежды, которая была на трупе: реглан от формы "олива", белая футболка с принтом, трусы, портмоне, 2 банковские карты и фото студенческого", - рассказал адвокат.

По его словам, родители отказались опознавать погибшего таким образом, потому что по фото это невозможно было сделать.

Эту же информацию подтвердил УП и отец пропавшего Николай Гашевский.

"Да, ребенок исчез. Последний раз говорил с ним, когда он сказал, что едет из Верховины домой. Связь была плохая, оборвалась, но такое бывает в горах. Я потом пытался дозвониться позже - думаю, через час должен быть в районе Ивано-Франковска. Но с тех пор телефон был выключен.

Где-то 15 или 16 июля мы пошли писать заявление в полицию. Сначала нас успокаивали, говорили, найдется, может, мобилизовали, будет в воинской части, найдется, позвонит", - рассказал отец.

Поскольку сын не появлялся, то 19 июля правоохранители открыли уголовное дело.

"В прошлую пятницу нам звонила следователь, которая сказала, что якобы нашли тело, возможно, вашего сына. Тела самого не было. Оно якобы находится в Румынии или Венгрии, потому что сказали, что нашли в Тисе. Показали нам какие-то фото, по которым невозможно сказать, кто на них, потому что они сделаны любителями (не детализированы - ред.). Адвокат писал запросы в посольства. Но по состоянию на сейчас никакой новой информации нет", - рассказал Николай Гашевский.

Он предполагает, что могло произойти непоправимое.

"Такие истории есть, что пограничники могут остановить человека где угодно, а потом передают непонятным людям в форме, которые не представляются, а потом выясняется, что это ТЦК. Что заставляют контракт подписать. Но если забирает ТЦК, то однажды люди находятся - звонят или из воинской части, или из учебного центра. Но часто тех, кого хватают, сильно бьют. Подозреваю, что возможно, могло произойти нечто подобное - поругался, или послал, могли сильно ударить и или убить по неосторожности, или может, не оказать помощь, или бросить на обочине. Поэтому тела до сих пор нет", - сказал отец.

Николай Гашевский рассказал, что поход в Карпаты планировали на 2-3 дня. Он был где-то в район Буркута, потому что сын там хотел "какое-то культовое место посмотреть".

"Но звонок якобы был из Закарпатья. Жена ездила в Верховину, там тоже подавала заявление, показывала фото. И там полиция сказала, что звонок был не от них, а из Закарпатья. Но почему это было, почему тело в Тисе, где именно в Тисе, кто нашел, почему нас посылают в две страны - это все неизвестно. Сын даже плавать не умел - он бы никогда не решился идти к реке", - подытожил отец.

Он подчеркнул, что парень имел при себе также паспорт и приписное свидетельство, никаких упоминаний об этих документах нет.

Адвакат Веремеенко сообщил, что потерпевшая сторона подала запросы в посольства.

"Мы среди прочего рассматриваем для себя такую версию, что его могли задержать для выяснения обстоятельств из-за просроченного удостоверения студента, которое было действительно до 30 июня. Могли задержать 11 или после 11 июля, потому что он был в пограничной зоне. Могли отвезти в изолятор на Закарпатье. Могли возить где-то по ТЦК. Почему мы так думаем? Потому что мы просили распечатку звонков и его звонок был из Закарпатской области, а не из Верховины (Ивано-Франковская область - ред.). А потом после 14 июля телефон "светился" в Яремче. Мы рассматриваем версию, его могли задержать на 72 часа, возможно, избили, может во время задержания он убегал - он молодой парень, мог испугаться - может, его действительно избили, а потом поняли, что ему надо 3 суток пересидеть, чтобы сошли синяки", - заявил адвокат.

По его словам, в приграничном регионе много камер видеонаблюдения, но "полиция не может проверить камеры военных".

"Только ГБР или Военная прокуратура могут проверить камеры видеонаблюдения пограничников. Мы обращались в ГБР. Получили отказ. Также мы обратились в военную прокуратуру", - сказал Веремеенко.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии от следователя. Но она сообщила, что не может комментировать это дело, потому что идет следствие.

"Я не могу предоставить комментарии. Есть досудебное расследование, оно не закрыто, есть тайна досудебного расследования. Родители имеют доступ к материалам. Материалы расследования я разглашать не буду. Вы можете направить к нам запрос относительно обстоятельств дела. На основании ст. 222 УПК Украины о недопустимости разглашения сведений досудебного расследования устно я комментариев давать не буду", - сказала Горбач.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил УП, что пограничники других стран официально ничего не сообщали украинским пограничникам об обнаружении тела упомянутого студента.

Прямая речь Демченко: "Смежные стороны официально не информировали украинских пограничников об обнаружении тела гражданина Украины, которое бы принадлежало данному лицу. Однако не можем исключать того, что подобное могло произойти, учитывая, что тела людей, в частности пытающихся незаконно пересечь границу, обнаруживали как военнослужащие ГПСУ, так и на сопредельной территории пограничники тех стран.

Любые упреки относительно неправомерных действий в отношении лиц, которых мы задерживаем при попытках незаконного пересечения границы, не соответствуют действительности".

Детали: Из собственных источников "Украинской правде" стало известно, что тело человека, который имел при себе документы на Александра Гашевского, скорее всего, обнаружили пограничники Венгрии 18 июля.