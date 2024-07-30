Україна відкрита до консультацій з ЄС щодо транзиту російської нафти "Лукойлу"

Київ за потреби готовий до участі у консультаціях з ЄС щодо ситуації довкола транзиту нафти російського "Лукойлу", якщо Брюссель вирішить задіяти відповідний механізм.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву речника МЗС України Георгія Тихого

Деталі: Коментуючи ситуацію із забороною транзиту через Україну нафти "Лукойлу", якою обурилися Угорщина й Словаччина, речник зазначив, що Україна цінує співпрацю з усіма своїми європейськими сусідами, вдячна за їхній внесок у санкційний тиск на Росію та підтримання регіональної стабільності, як і зусилля для диверсифікації свого постачання.

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"Ми підтверджуємо готовність долучитися до консультацій у рамках механізму раннього попередження відповідно до Угоди про асоціацію Україна-ЄС, якщо Єврокомісія таке рішення про застосування цього додатку ухвалить", – сказав Тихий.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що де-факто нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям.

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Угорщина та Словаччина стверджують, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку, та ініціювали обговорення у Єврокомісії.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо у понеділок, 29 липня, зустрівся з послом України Мирославом Кастраном і пригрозив наслідками в разі, якщо Київ не відновить транзит нафти російського "Лукойлу".

Офіційний Будапешт пригрозив блокувати 6,5 мільярда євро виплат із Європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї Україні, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти "Лукойлу".

Детально про суперечку щодо нафти "Лукойлу" читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою