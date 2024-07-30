США забезпечать українські F-16 американськими бомбами та ракетами – WSJ

Видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що Сполучені Штати погодились озброїти ракетами американського виробництва винищувачі F-16, які Україна отримає від європейських союзників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: Озброєння для F-16, яке нададуть США, охоплює ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

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Також США забезпечать ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".

Джерела The Wall Street Jorunal відмовилися назвати конкретні терміни передання Україні F-16 та озброєння до них з міркувань безпеки.

Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити найнагальніші потреби.

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"Ми впевнені, що зможемо поставити все це (озброєння. – Ред.), принаймні критично важливі обсяги, яких вони потребують", – сказав він.

Європейські учасники "коаліції винищувачів" не хотіли надсилати Україні велику кількість своїх обмежених запасів боєприпасів для F-16, тому зійшлись на поставках зі США, які є учасниками коаліції, та своїх винищувачів не передають.

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