Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники пишет, что Соединенные Штаты согласились вооружить ракетами американского производства истребители F-16, которые Украина получит от европейских союзников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal

Детали: Вооружение для F-16, которое предоставят США, охватывает ракеты AGM-88 HARM класса "воздух-земля", боеприпасы JDAM повышенной дальности, которые превращают неуправляемые бомбы в "умное" оружие, и малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB.

Реклама:

Также США обеспечат ракеты средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM, и ракеты AIM-9X малой дальности класса "воздух-воздух".

Источники The Wall Street Jorunal отказались назвать конкретные сроки передачи Украине F-16 и вооружения к ним из соображений безопасности.

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал WSJ, что Пентагон имеет ограниченные запасы снарядов и производственные возможности, но Украина получит достаточно, чтобы удовлетворить самые насущные потребности.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы уверены, что сможем поставить все это (вооружение. – Ред.), по крайней мере критически важные объемы, в которых они нуждаются", – сказал он.

Европейские участники "коалиции истребителей" не хотели отправлять Украине большое количество своих ограниченных запасов боеприпасов для F-16, поэтому сошлись на поставках из США, которые являются участниками коалиции, и своих истребителей не передают.

Напомним: