Шукали "легкі" гроші: чоловік і жінка спалили автівки волонтерів та військового під Києвом
29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому, по гарячих слідах правоохоронці затримали паліїв – чоловіка і жінку.
Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора
Деталі: Тієї ночі близько 01:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропавлівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці зʼясували, що зловмисники підпалили Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько 04:20 в цьому ж селі сталося загоряння ще двох автівок Mercedes та Volvo, які належать волонтерській організації (їх волонтери мали передати військовим).
До пошуків паліїв залучили поліцейських Київщини та спецслужбовців.
Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка.
У результаті спецоперації правоохоронців фігурантів затримали. Співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів як заробити "легкі" гроші.
У Telegram представник країни-агресора запропонував їм здійснити підпали автомобілів Збройних сил України та інших військових формувань. Він надавав їм чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.
За таку "роботу" обіцяв винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.
Правоохоронці нагадують, щоо купанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.
Спільникам оголошено про підозри та найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.