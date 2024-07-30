Шукали "легкі" гроші: чоловік і жінка спалили автівки волонтерів та військового під Києвом

29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому, по гарячих слідах правоохоронці затримали паліїв – чоловіка і жінку.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Тієї ночі близько 01:40 до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропавлівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці зʼясували, що зловмисники підпалили Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько 04:20 в цьому ж селі сталося загоряння ще двох автівок Mercedes та Volvo, які належать волонтерській організації (їх волонтери мали передати військовим).

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До пошуків паліїв залучили поліцейських Київщини та спецслужбовців.

Оперативники карного розшуку та СБУ встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей – 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропавлівська Борщагівка.

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У результаті спецоперації правоохоронців фігурантів затримали. Співмешканці шукали роботу і знайшли в одному з месенджерів як заробити "легкі" гроші.

У Telegram представник країни-агресора запропонував їм здійснити підпали автомобілів Збройних сил України та інших військових формувань. Він надавав їм чіткі інструкції та алгоритми вчинення злочину.

За таку "роботу" обіцяв винагороду в 1000 доларів США, але фактично заплатив виконавцям половину.

Правоохоронці нагадують, щоо купанти використовують відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.

Спільникам оголошено про підозри та найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.