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Искали "легких" денег: мужчина и женщина сожгли машины волонтеров и военного под Киевом

Валентина РоманенкоВторник, 30 июля 2024, 17:58
Искали легких денег: мужчина и женщина сожгли машины волонтеров и военного под Киевом
фото СБУ

29 июля в пригороде столицы сгорели три автомобиля, которые принадлежали волонтерам и военному, по горячим следам правоохранители задержали поджигателей - мужчину и женщину.

Источник: Нацполиция, СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Той ночью около 01:40 в Бучанское районное управление полиции Киевской области поступило сообщение о том, что на одной из улиц в селе Петропавловская Борщаговка горит автомобиль. Правоохранители выяснили, что злоумышленники подожгли Volkswagen, который принадлежит военнослужащему. А около 04:20 в этом же селе произошло возгорание еще двух автомобилей Mercedes и Volvo, которые принадлежат волонтерской организации (их волонтеры должны были передать военным).

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К поискам поджигателей привлекли полицейских Киевщины и спецслужбу.

Оперативники уголовного розыска и СБУ установили, что к совершению поджогов причастна пара молодых людей - 25-летний и 20-летняя уроженцы Черкасской области, которые проживают в селе Петропавловская Борщаговка.

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В результате спецоперации правоохранителей фигурантов задержали. Сожители искали работу и нашли в одном из мессенджеров как заработать "легкие" деньги.

В Telegram представитель страны-агрессора предложил им осуществить поджоги автомобилей Вооруженных сил Украины и других военных формирований. Он предоставлял им четкие инструкции и алгоритмы совершения преступления.

За такую "работу" обещал вознаграждение в 1000 долларов США, но фактически заплатил исполнителям половину.

Правоохранители напоминают, что оккупанты используют видео поджога военных автомобилей для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины.

 

Сообщникам объявлено о подозрениях и в ближайшее время суд изберет им меры пресечения.

Темы: Киевская областьдиверсантыСБУполиция
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