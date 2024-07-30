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Глава МЗС Угорщини припустив, що це ЄС попросив Україну заборонити транзит роснафти "Лукойл"

Олег Павлюк, Анастасія ПроцВівторок, 30 липня 2024, 18:23
Глава МЗС Угорщини припустив, що це ЄС попросив Україну заборонити транзит роснафти Лукойл
Петер Сійярто. Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто припустив, що Єврокомісія, а не український уряд, могла ініціювати зупинку транзиту нафти російської компанії "Лукойл" територією України, щоб "шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Сійярто у Facebook

Деталі: Голова угорського МЗС каже, що за понад тиждень після скарг Угорщини та Словаччини "Єврокомісія нічого не зробила", незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

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Він запропонував два пояснення. Перше полягає у "слабкості" Єврокомісії, яка нібито нездатна "відстоювати основоположні інтереси двох країн-членів".

Друге – "це Брюссель, а не Київ, придумав все це; це Єврокомісія, а не український уряд, хотіла шантажувати дві країни, які виступають за мир і відмовляються від передачі озброєнь".

"Європейська комісія і президент Урсула фон дер Ляєн особисто повинні негайно розповісти правду: чи просив Брюссель у Києва заборонити поставки нафти? І якщо ні, то чому Єврокомісія не вживає жодних заходів вже понад тиждень?" – підсумував Сійярто.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".
  • Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Більше про ситуацію з поставками дивіться у свіжому відео "ЄвроПравди" або читайте у статті Без "Дружби" з сусідами: чому рішення України про Lukoil є проблемою, але не стане катастрофою.

Теми: УгорщинаУкраїнаРосіяЄС
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