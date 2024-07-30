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Глава МИД Венгрии предположил, что это ЕС попросил Украину запретить транзит роснефти "Лукойл"

Олег Павлюк, Анастасия ПроцВторник, 30 июля 2024, 18:23
Глава МИД Венгрии предположил, что это ЕС попросил Украину запретить транзит роснефти Лукойл
Петер Сийярто. Иллюстративное фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что Еврокомиссия, а не украинское правительство, могла инициировать остановку транзита нефти российской компании "Лукойл" по территории Украины, чтобы "шантажировать две страны, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook

Детали: Глава венгерского МИД говорит, что за более чем неделю после жалоб Венгрии и Словакии "Еврокомиссия ничего не сделала", несмотря на "угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС" и на "вопиющее нарушение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС".

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Он предложил два объяснения. Первое заключается в "слабости" Еврокомиссии, которая якобы неспособна "отстаивать основополагающие интересы двух стран-членов".

Второе – "это Брюссель, а не Киев, придумал все это; это Еврокомиссия, а не украинское правительство, хотела шантажировать две страны, которые выступают за мир и отказываются от передачи вооружений".

"Европейская комиссия и президент Урсула фон дер Ляйен лично должны немедленно рассказать правду: просил ли Брюссель у Киева запретить поставки нефти? И если нет, то почему Еврокомиссия не принимает никаких мер уже больше недели?" – подытожил Сийярто.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Киев недавно распорядился прекратить транзит нефтепродуктов компании "Лукойл" через нефтепровод "Дружба".
  • Украина настаивает, что по нефтепроводу течет такое же количество нефти, как и раньше, благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия же говорят, что решение Киева ставит под угрозу их энергетическую безопасность.

Больше о ситуации с поставками смотрите в свежем видео "ЕвроПравды", а также читайте в статье Без "Дружбы" с соседями: почему решение Украины о Lukoil является проблемой, но не станет катастрофой.

Темы: ВенгрияУкраинаРосcияЕС
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