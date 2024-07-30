Чеська євродепутатка-комуністка поскаржилась в МЗС на візит бійців "Азову" до Праги
Чеська депутатка Європарламенту від компартії Чехії та Моравії Катержина Конечна поскаржилась главі МЗС Яну Ліпавському на візит бійців Третьої окремої штурмової бригади та колишніх бійців Азову до Праги.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на iDNES
Деталі: Своє обурення комуністка висловила у листі адресованому главі МЗС Чехії Яну Ліпавському.
"Полк "Азов" є найгіршим проявом українського націоналізму та неонацизму. Полк, заснований расистом, членом "Правого сектору" Андрієм Білецьким на прізвисько "Білий вождь", очолюваний Денисом Прокопенком, неонацистом і футбольним хуліганом київського "Динамо". Адже діяльність цього полку в минулому піддавалася критиці, зокрема, Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини", – пише Конечнав листі, який вона опублікувала в мережі X.
На середу, 31 липня, у Празі заплановано зустріч зі співвітчизниками бійців Третьої окремої штурмової бригади України. Третя штурмова бригада була сформована наприкінці 2022 року з ветеранів полку "Азов" і входить до складу сухопутних військ української армії.
Зустріч відбувається в рамках "турне Європою" штурмової бригади, бійці якої минулого тижня відвідали Польщу. Подібні заходи також планували провести в Німеччині, Нідерландах і Бельгії, проте вони були скасовані організаторами з міркувань безпеки. У п'ятницю, 2 серпня, члени бригади мають прибути до Вільнюса.
"Проведення подібного заходу, який узаконює і пропагує неонацизм, слід рішуче відкидати, зокрема і в Чехії", – обурилась Конечна. У своєму посланні євродепутатка закликала міністерство та уряд виступити проти заходу.
Катержині Конечній відповів міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Він висловив сумнів з приводу того "в якій країні вона обиралась як євродепутатка".
"Скоро ми згадуватимемо чергову річницю окупації [Чехословаччини] радянськими танками. Ті ж самі танки зараз вбивають в Україні, і Путін хотів би йти ще далі. Якщо хто і наслідує нацистів, вбиваючи і викрадаючи дітей, то це Росія", – підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо, Чехія після російського удару по "Охматдиту" передала Росії, що вони – "сміття людства".