Чешский депутат Европарламента от компартии Чехии и Моравии Катержина Конечная пожаловалась главе МИД Яну Липавскому на визит бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и бывших бойцов Азова в Прагу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на iDNES

Детали: Свое возмущение коммунистка выразила в письме адресованном главе МИД Чехии Яну Липавскому.

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"Полк „Азов" является худшим проявлением украинского национализма и неонацизма. Полк, основанный расистом, членом "Правого сектора" Андреем Билецким по прозвищу "Белый вождь", возглавляемый Денисом Прокопенко, неонацистом и футбольным хулиганом киевского "Динамо". Ведь деятельность этого полка в прошлом подвергалась критике, в частности, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека", – пишет Конечна в письме, которое она опубликовала в сети X.

На среду, 31 июля, в Праге запланирована встреча с соотечественниками бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады Украины. Третья штурмовая бригада была сформирована в конце 2022 года из ветеранов полка "Азов" и входит в состав сухопутных войск украинской армии.

Встреча происходит в рамках "турне по Европе" штурмовой бригады, бойцы которой на прошлой неделе посетили Польшу. Подобные мероприятия также планировали провести в Германии, Нидерландах и Бельгии, однако они были отменены организаторами из соображений безопасности. В пятницу, 2 августа, члены бригады должны прибыть в Вильнюс.

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"Проведение подобного мероприятия, которое узаконивает и пропагандирует неонацизм, следует решительно отвергать, в том числе и в Чехии", – возмутилась Конечная. В своем послании евродепутат призвала министерство и правительство выступить против мероприятия.

Катержине Конечной ответил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он выразил сомнение по поводу того "в какой стране она избиралась как евродепутат".

"Скоро мы будем вспоминать очередную годовщину оккупации [Чехословакии] советскими танками. Те же самые танки сейчас убивают в Украине, и Путин хотел бы идти еще дальше. Если кто и подражает нацистам, убивая и похищая детей, то это Россия", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, Чехия после российского удара по "Охматдету" передала России, что они – "мусор человечества".