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Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана, целью называет командующего "Хезболлы"

Татьяна ОлейникВторник, 30 июля 2024, 21:22
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана, целью называет командующего Хезболлы
Последствия удара по Бейруту, 29 июля 2024 года. Фото - Reuters

Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 29 июля нанесла авиационный удар по столице Ливана Бейруту.

Источник: пресс-служба "ЦАХАЛ", CNN, Times of Israel

Детали: Целью удара назвали командующего "Хезболлы" Фуада Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и другие атаки на Израиль.

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Позже ЦАХАЛ сообщил, что Шукр был убит в результате израильского удара на юге Бейрута.

В Ливане заявили, что в результате атаки Израиля погибли три человека, в том числе двое детей, и десятки людей получили ранения.

Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.

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Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.

Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".

Темы: ИзраильЛиван
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