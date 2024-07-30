Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по столице Ливана, целью называет командующего "Хезболлы"
Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 29 июля нанесла авиационный удар по столице Ливана Бейруту.
Источник: пресс-служба "ЦАХАЛ", CNN, Times of Israel
Детали: Целью удара назвали командующего "Хезболлы" Фуада Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и другие атаки на Израиль.
Позже ЦАХАЛ сообщил, что Шукр был убит в результате израильского удара на юге Бейрута.
В Ливане заявили, что в результате атаки Израиля погибли три человека, в том числе двое детей, и десятки людей получили ранения.
Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.
Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.
Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.
Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".