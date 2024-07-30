У парку в центрі Києва впало дерево через пориви вітру: одна людина загинула, ще 3 постраждали

У Києві загинула людина через падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка від поривів вітру. Ще троє людей постраждали.

Джерело: КМДА, поліція Києва

Дослівно: "Медики госпіталізують 4 потерпілих від падіння дерева в парку імені Тараса Шевченка внаслідок поривів вітру.

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Всі комунальні служби на місці. Допомогу з прибирання дерева надають рятувальники КАРС "Київська служба порятунку"".

фото з телеграм-каналу "реальний київ"

Деталі: Фахівці закликають під час сильного вітру надворі триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; щільно зачиняти вікна; прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

За прогнозами Укргідрометцентру пориви вітру у столиці 30 липня сягатимуть 15-20 м/с.

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Оновлено: Пізніше у поліції Києва повідомили, що внаслідок падіння дерева одна людина загинула. Ще троє травмованих у лікарні, одна з потерпілих у важкому стані. Поліціянти розпочали кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України – службова недбалість.



Дослівно поліція: "Повідомлення про подію надійшло до поліції близько восьмої години вечора. Внаслідок падіння дерева в парку у центральній частині міста травмовано чотирьох громадян – чоловіка та трьох жінок. Потерпілих каретою швидкої допомоги госпіталізовано до лікарні, де одна з жінок, внаслідок отриманих травм, померла. Ще одна жінка знаходиться у важкому стані".