В парке в центре Киева упало дерево из-за порывов ветра: один человек погиб, еще 3 пострадали

В Киеве погиб человек из-за падения дерева в парке имени Тараса Шевченко от порывов ветра. Еще три человека пострадали.

Источник: КГГА

Дословно: "Медики госпитализируют 4 пострадавших от падения дерева в парке имени Тараса Шевченко в результате порывов ветра.

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Все коммунальные службы на месте. Помощь по уборке дерева оказывают спасатели КАРС "Киевская служба спасения"".

ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛА "РЕАЛЬНЫЙ КИЕВ"

Детали: Специалисты призывают во время сильного ветра на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, не парковать рядом с ними автотранспорт; плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Желательно воздержаться от прогулок в зеленых зонах.

По прогнозам Укргидрометцентра порывы ветра в столице 30 июля будут достигать 15-20 м/с.

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Обновлено: Позже в полиции Киева сообщили, что в результате падения дерева один человек погиб.Еще трое травмированы в больнице, одна из пострадавших в тяжелом состоянии. Полицейские начали уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

Дословно полиция: "Сообщение о происшествии поступило в полицию около восьми часов вечера. В результате падения дерева в парке в центральной части города травмированы четыре гражданина – мужчина и три женщины. Пострадавшие каретой скорой помощи госпитализированы в больницу, где одна из женщин, в результате полученных травм, умерла. Еще одна женщина находится в тяжелом состоянии".