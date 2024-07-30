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Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків. Також є загроза балістики

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Вівторок, 30 липня 2024, 23:01
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків. Також є загроза балістики
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Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили 

Деталі: О 21:52 повідомили про загрозу безпілотників для Сумщини.

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О 21:53 загрозу оголосили на Дніпропетровщині. 

О 22:07 повідомили, що БпЛА на сході Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом, декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід ще БпЛА на півночі Херсонщини мають північно-західний курс.

О 22:13 тривога поширилась на Полтавщину.

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О 22:19 повідомили, що БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину. Також зафіксували БпЛА з Херсонської області на Миколаївщину.

О 22:28 повідомили про БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний. Крім того, вказали, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

О 22:50 росіяни запустили ракету в напрямку Вознесенська на Миколаївщині. О 22:57 стало відомо про загрозу балістики з півночі.

О 22:59 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.

О 23:21 повідомили про:

  • БпЛА на Чернігівщині, курс північно-західний;
  • декілька груп БпЛА у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь;
  • БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Харківщину;
  • декілька груп БпЛА з Харківської області у бік Полтавської;
  • БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі.

О 23:23 військові попередили про БпЛА у напрямку Миргорода з півночі. Також зафіксували БпЛА на Черкаси з північного сходу.

О 23:53 повідомили про БпЛА з Чернігівщини на Київщину з північного сходу.

Дослівно Повітряні сили о 00:00: "БпЛА на Черкаси".

00:04: "БпЛА на Київ з півночі".

00:07: "БпЛА на Миргород".

Що передувало: Увечері 30 липня по всій Україні на 17 хвилин оголошували повітряну тривогу через зліт бомбардувальника МіГ-31К.

Теми: безпілотникиповітряна тривога
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