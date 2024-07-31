Росіяни запускали ударні БпЛА з кількох напрямків

Російські війська увечері 30 липня запустили ударні безпілотники на територію України з кількох напрямків.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: О 21:52 повідомили про загрозу безпілотників для Сумщини.

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О 21:53 загрозу оголосили на Дніпропетровщині.

О 22:07 повідомили, що БпЛА на сході Дніпропетровської області рухаються північно-західним курсом, декілька груп БпЛА на півночі Сумської та Чернігівської областей, рухаються на південь та південний захід ще БпЛА на півночі Херсонщини мають північно-західний курс.

О 22:13 тривога поширилась на Полтавщину.

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О 22:19 повідомили, що БпЛА з Дніпропетровської області прямують на Харківщину. Також зафіксували БпЛА з Херсонської області на Миколаївщину.

О 22:28 повідомили про БпЛА північніше Снігурівки на Миколаївщині, курс північно-західний. Крім того, вказали, що "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі.

О 22:50 росіяни запустили ракету в напрямку Вознесенська на Миколаївщині. О 22:57 стало відомо про загрозу балістики з півночі.

О 22:59 Повітряні сили повідомили про нові групи ударних БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської областей.

Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.

О 23:21 повідомили про:

БпЛА на Чернігівщині, курс північно-західний;

декілька груп БпЛА у Шосткинському районі Сумської області, курс на південь;

БпЛА з Полтавщини на Черкащину та Харківщину;

декілька груп БпЛА з Харківської області у бік Полтавської;

БпЛА на Миколаївщині у Вознесенському районі.

О 23:23 військові попередили про БпЛА у напрямку Миргорода з півночі. Також зафіксували БпЛА на Черкаси з північного сходу.

О 23:53 повідомили про БпЛА з Чернігівщини на Київщину з північного сходу.

Дослівно Повітряні сили о 00:00: "БпЛА на Черкаси".

00:04: "БпЛА на Київ з півночі".

00:07: "БпЛА на Миргород".

00:30: "Житомирська область - загроза ударних БпЛА".

00:32: "БпЛА на півночі Миколаївщини рухаються у бік Вінниччини та Житомирщини".

00:41: "Нові групи БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку".

1:00: "Рух ударних БпЛА:

БпЛА з Київщини на Житомирщину області, курс південно-західний.

2. БпЛА на півночі Чернігівщини на Київщину.

3. БпЛА на півночі Сумської області прямують на Чернігівщину.

4. БпЛА на півночі Херсонщини на Миколаївщину та Дніпропетровщину.

5. БпЛА з Одещини та Черкащини на Вінниччину з південного сходу".

1:06: "Нові групи БпЛА з Сумщини у південно-західному напрямку".

1:08: "БпЛА у бік Києва з північного та північно-східного напрямків".

1:18: "БпЛА у бік Борисполя з півночі".

1:25: "БпЛА у бік Миколаєва з півдня".

1:29: "БпЛА на Дніпро із західного напрямку".

1:32: ""Шахед" на півдні Вінниччини рухається у північно-західному напрямку".

1:33: "БпЛА на Гостомель/Вишгород з північного заходу".

1:44: "Хмельницька область – загроза ударних БпЛА".

1:46: "БпЛА на Київ з північного заходу".

1:53: ""Шахед" на Запоріжжя з півночі".

2:00: "БпЛА у бік Борисполя зі сходу".

2:12: "БпЛА через Велику Димерку курсом на Бровари".

2:13: "БпЛА на Вінниччині західніше Літина, курс північно-східний".

2:27: "Рівненська область – загроза ударних БпЛА з півночі".

2:45: "Ірпінь – в укриття! БпЛА у ваш бік з півночі".

2:55: ""Шахед" на Київ з північного заходу".

3:00: "БпЛА на Васильків".

3:02: "БпЛА у межах міста Суми".

3:03: "БпЛА над Черкасами".

3:07: "Бровари, Обухів – в укриття".

3:09: "БпЛА на Бориспіль".

3:21: "Декілька груп БпЛА у Чернігівській області рухаються південно-західним курсом у напрямку Києва".

3:26: "Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження".

3:43: "БпЛА на Черкаси".

3:49: "Шахеди" на Бровари та Бориспіль".

3:50: "БпЛА на Херсон з півночі".

4:03: "БпЛА біля Полтави".

5:03: "БпЛА на Білу Церкву з півдня".

6:16: "БпЛА у районі Миргорода, Опішні та Гребінки на Потавщині.

БпЛА у Черкаській області прямують на північний захід на Київщину.

БпЛА у Чернігівській області поблизу Чернігова та Батурина".

6:36: "БпЛА у напрямку Києва з північно-східного напрямку".

6:40: "БпЛА на півдні Київської області, курс західний.

БпЛА на північ від Полтави, курсом на схід.

БпЛА на Кременчук з північного заходу.

Декілька БпЛА північніше Чернігова рухаються на захід".

6:42: "Житомирська, Вінницька області – загроза ударних БпЛА".

Оновлено: О 6:51 Повітряні сили повідомили про відбій загрози у Житомирській, і Вінницькій областях.

О 8:51 Повітряні сили оголосили відбій загрози ударних БпЛА.

Що передувало: Увечері 30 липня по всій Україні на 17 хвилин оголошували повітряну тривогу через зліт бомбардувальника МіГ-31К.