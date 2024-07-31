Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений
Российские войска вечером 30 июля запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:52 сообщили об угрозе беспилотников для Сумской области.
В 21:53 угрозу объявили на Днепропетровщине.
В 22:07 сообщили, что БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся северо-западным курсом, несколько групп БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей, движутся на юг и юго-запад, еще БпЛА на севере Херсонщины имеют северо-западный курс.
В 22:13 тревога распространилась на Полтавщину.
В 22:19 сообщили, что БпЛА из Днепропетровской области направляются в Харьковскую область. Также зафиксировали БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область.
В 22:28 сообщили о БпЛА севернее Снигиревки Николаевской области, курс северо-западный. Кроме того, указали, что "Шахеды" залетают на Полтавщину с севера.
В 22:50 россияне запустили ракету в направлении Вознесенска Николаевской области. В 22:57 стало известно об угрозе баллистики с севера.
В 22:59 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей.
После 23:00 в Киеве был слышен взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области. Впрочем, в КМВА позже опровергли информацию о взрыве и работе ПВО.
В 23:21 сообщили о:
- БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный;
- несколько групп БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг;
- БПЛА из Полтавщины на Черкасщину и Харьковщину;
- несколько групп БПЛА из Харьковской области в сторону Полтавской;
- БпЛА Николаевской области в Вознесенском районе.
В 23:23 военные предупредили о БпЛА в направлении Миргорода с севера. Также зафиксировали БпЛА на Черкассы с северо-востока.
В 23:53 сообщили о БПЛА с Черниговщины на Киевщину с северо-востока.
Дословно Воздушные силы в 00:00: "БпЛА на Черкассы".
00:04: "БпЛА на Киев с севера".
00:07: "БпЛА на Миргород".
00:30: "Житомирская область - угроза ударных БпЛА".
00:32: "БпЛА на севере Николаевщины движутся в сторону Винницкой и Житомирской областей".
00:41: "Новые группы БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении".
1:00: "Движение ударных БпЛА:
- БпЛА с Киевщины на Житомирщину области, курс юго-западный.
2. БпЛА с севера Черниговщины на Киевщину.
3. БпЛА на севере Сумской области направляются на Черниговщину.
4. БпЛА на севере Херсонщины на Николаевщину и Днепропетровщину.
5. БпЛА из Одесской и Черкасской областей на Виннитчину с юго-востока".
1:06: "Новые группы БпЛА из Сумщины в юго-западном направлении".
1:08: "БпЛА в сторону Киева с северного и северо-восточного направлений".
1:18: "БпЛА в сторону Борисполя с севера".
1:25: "БпЛА в сторону Николаева с юга".
1:29: "БпЛА на Днепр с западного направления".
1:32: ""Шахед" на юге Винницкой области движется в северо-западном направлении".
1:33: "БпЛА на Гостомель/Вышгород с северо-запада".
1:44: "Хмельницкая область – угроза ударных БпЛА".
1:46: "БпЛА на Киев с северо-запада".
1:53: ""Шахед" на Запорожье с севера".
2:00: "БпЛА в сторону Борисполя с востока".
2:12: "БпЛА через Большую Дымерку курсом на Бровары".
2:13: "БпЛА в Винницкой области западнее Литына, курс северо-восточный".
2:27: "Ровенская область – угроза ударных БпЛА с севера".
2:45: "Ирпень – в укрытие! БпЛА в вашу сторону с севера".
2:55: ""Шахед" на Киев с северо-запада".
3:00: "БпЛА на Васильков".
3:02: "БпЛА в пределах города Сумы".
3:03: "БпЛА над Черкассами".
3:07: "Бровары, Обухов – в укрытия".
3:09: "БпЛА на Борисполь".
3:21: "Несколько групп БпЛА в Черниговской области движутся юго-западным курсом в направлении Киева".
3:26: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения".
3:43: "БпЛА на Черкассы".
3:49: "Шахеды" на Бровары и Борисполь".
3:50: "БпЛА на Херсон с севера".
4:03: "БпЛА возле Полтавы".
5:03: "БпЛА на Белую Церковь с юга".
6:16: "БпЛА в районе Миргорода, Опошни и Гребенки на Потавщине.
БпЛА в Черкасской области направляются на северо-запад на Киевщину.
БпЛА в Черниговской области вблизи Чернигова и Батурина".
6:36: "БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления".
6:40: "БпЛА на юге Киевской области, курс западный.
БпЛА на север от Полтавы, курсом на восток.
БпЛА на Кременчуг с северо-запада.
Несколько БпЛА севернее Чернигова движутся на запад".
6:42: "Житомирская, Винницкая области – угроза ударных БпЛА".
Обновлено: В 6:51 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Житомирской и Винницкой областях.
В 8:51 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.
Что предшествовало: Вечером 30 июля по всей Украине на 17 минут объявляли воздушную тревогу из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К.