Россияне запускали ударные БпЛА с нескольких направлений

Российские войска вечером 30 июля запустили ударные беспилотники на территорию Украины с нескольких направлений.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:52 сообщили об угрозе беспилотников для Сумской области.

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В 21:53 угрозу объявили на Днепропетровщине.

В 22:07 сообщили, что БпЛА на востоке Днепропетровской области движутся северо-западным курсом, несколько групп БпЛА на севере Сумской и Черниговской областей, движутся на юг и юго-запад, еще БпЛА на севере Херсонщины имеют северо-западный курс.

В 22:13 тревога распространилась на Полтавщину.

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В 22:19 сообщили, что БпЛА из Днепропетровской области направляются в Харьковскую область. Также зафиксировали БПЛА из Херсонской области в Николаевскую область.

В 22:28 сообщили о БпЛА севернее Снигиревки Николаевской области, курс северо-западный. Кроме того, указали, что "Шахеды" залетают на Полтавщину с севера.

В 22:50 россияне запустили ракету в направлении Вознесенска Николаевской области. В 22:57 стало известно об угрозе баллистики с севера.

В 22:59 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей.

После 23:00 в Киеве был слышен взрыв. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе ПВО в Киевской области. Впрочем, в КМВА позже опровергли информацию о взрыве и работе ПВО.

В 23:21 сообщили о:

БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный;

несколько групп БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг;

БПЛА из Полтавщины на Черкасщину и Харьковщину;

несколько групп БПЛА из Харьковской области в сторону Полтавской;

БпЛА Николаевской области в Вознесенском районе.

В 23:23 военные предупредили о БпЛА в направлении Миргорода с севера. Также зафиксировали БпЛА на Черкассы с северо-востока.

В 23:53 сообщили о БПЛА с Черниговщины на Киевщину с северо-востока.

Дословно Воздушные силы в 00:00: "БпЛА на Черкассы".

00:04: "БпЛА на Киев с севера".

00:07: "БпЛА на Миргород".

00:30: "Житомирская область - угроза ударных БпЛА".

00:32: "БпЛА на севере Николаевщины движутся в сторону Винницкой и Житомирской областей".

00:41: "Новые группы БпЛА с Херсонщины в северо-западном направлении".

1:00: "Движение ударных БпЛА:

БпЛА с Киевщины на Житомирщину области, курс юго-западный.

2. БпЛА с севера Черниговщины на Киевщину.

3. БпЛА на севере Сумской области направляются на Черниговщину.

4. БпЛА на севере Херсонщины на Николаевщину и Днепропетровщину.

5. БпЛА из Одесской и Черкасской областей на Виннитчину с юго-востока".

1:06: "Новые группы БпЛА из Сумщины в юго-западном направлении".

1:08: "БпЛА в сторону Киева с северного и северо-восточного направлений".

1:18: "БпЛА в сторону Борисполя с севера".

1:25: "БпЛА в сторону Николаева с юга".

1:29: "БпЛА на Днепр с западного направления".

1:32: ""Шахед" на юге Винницкой области движется в северо-западном направлении".

1:33: "БпЛА на Гостомель/Вышгород с северо-запада".

1:44: "Хмельницкая область – угроза ударных БпЛА".

1:46: "БпЛА на Киев с северо-запада".

1:53: ""Шахед" на Запорожье с севера".

2:00: "БпЛА в сторону Борисполя с востока".

2:12: "БпЛА через Большую Дымерку курсом на Бровары".

2:13: "БпЛА в Винницкой области западнее Литына, курс северо-восточный".

2:27: "Ровенская область – угроза ударных БпЛА с севера".

2:45: "Ирпень – в укрытие! БпЛА в вашу сторону с севера".

2:55: ""Шахед" на Киев с северо-запада".

3:00: "БпЛА на Васильков".

3:02: "БпЛА в пределах города Сумы".

3:03: "БпЛА над Черкассами".

3:07: "Бровары, Обухов – в укрытия".

3:09: "БпЛА на Борисполь".

3:21: "Несколько групп БпЛА в Черниговской области движутся юго-западным курсом в направлении Киева".

3:26: "Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения".

3:43: "БпЛА на Черкассы".

3:49: "Шахеды" на Бровары и Борисполь".

3:50: "БпЛА на Херсон с севера".

4:03: "БпЛА возле Полтавы".

5:03: "БпЛА на Белую Церковь с юга".

6:16: "БпЛА в районе Миргорода, Опошни и Гребенки на Потавщине.

БпЛА в Черкасской области направляются на северо-запад на Киевщину.

БпЛА в Черниговской области вблизи Чернигова и Батурина".

6:36: "БпЛА в направлении Киева с северо-восточного направления".

6:40: "БпЛА на юге Киевской области, курс западный.

БпЛА на север от Полтавы, курсом на восток.

БпЛА на Кременчуг с северо-запада.

Несколько БпЛА севернее Чернигова движутся на запад".

6:42: "Житомирская, Винницкая области – угроза ударных БпЛА".

Обновлено: В 6:51 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы в Житомирской и Винницкой областях.

В 8:51 Воздушные силы объявили отбой угрозы ударных БпЛА.

Что предшествовало: Вечером 30 июля по всей Украине на 17 минут объявляли воздушную тревогу из-за взлета бомбардировщика МиГ-31К.