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Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране – СМИ

Ирина БалачукСреда, 31 июля 2024, 07:35
Лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили в Тегеране – СМИ
Исмаил Хания. Фото mehrnews.com

Одного из лидеров палестинской группировки ХАМАС Исмаила Ханию убили утром в столице Ирана.

Источник: полуофициальное информационное агентство правительства Ирана Mehr, издание Times of Israel со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции, CNN

Дословно из заявил КСИР: "Сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского Сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли".

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Детали: Сообщается, что "продолжается дальнейшее расследование инцидента".

CNN пишет, что в отдельном заявлении ХАМАС заявил, что Хания был убит во время "израильского рейда на его резиденцию" в Тегеране после того, как он участвовал в инаугурации иранского президента.

Справка CNN: 62-летний Хания был многолетним политическим лидером ХАМАС.

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Он родился в лагере беженцев близ города Газа и присоединился к ХАМАС в конце 1980-х годов во время Первой интифады (восстания).

По мере того, как ХАМАС становился все более могущественным, Хания поднимался по карьерной лестнице: в 2004 году его назначили членом тайного "коллективного руководства", а в 2006 году – премьер-министром Палестинской автономии.

В 2017 году он возглавил группировку – и вскоре после этого был назван Соединенными Штатами "специально определенным мировым террористом".

В течение многих лет он участвовал в мирных переговорах с бывшим президентом США Джимми Картером и встречался с другими мировыми лидерами, включая эмира Катара шейха Хамада бин Халифу Аль Тани и китайского дипломата Ван Кэцзяня в начале этого года.

По данным ХАМАС, в апреле в результате израильских авиаударов погибли трое сыновей Хании и четверо его внуков.

Тогда Хания, находившийся в Катаре, настаивал, что их смерть не повлияет на переговоры о прекращении огня и освобождении заложников.

"Тот, кто думает, что убийство моих детей во время переговоров и до заключения соглашения заставит ХАМАС отступить от своих требований, ошибается", – заявлял Хания.

Темы: ИранХАМАС
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