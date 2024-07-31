Допомога Україні: думки американців розділилися навпіл

48% американців заявили, що США зобов’язані допомагати Україні у протистоянні російській агресії, водночас 49% – переконані, що їх країна не мусить це робити.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Pew Research Center

Деталі: Водночас більшість республіканців (62%) вважають, що США не зобов'язані допомагати Україні захищатися від російського вторгнення.

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Приблизно дві третини демократів і демократично орієнтованих незалежних виборців (63%) кажуть, що США мають такий обов’язок. Такі ж думки мають лише 36% республіканців і прихильників республіканців.

При цьому 29% американців вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги, 26% кажуть, що допомоги надають стільки, скільки потрібно. Водночас приблизно двоє з десяти (19%) вважають, що США надають недостатньо підтримки, а чверть – не впевнені.

Демократи здебільшого вважають, що США надають або достатній обсяг допомоги (36%), або недостатній (27%). Лише 13% вважають, що США надають Україні забагато допомоги.

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Тоді як 47% республіканців переконані, що США надають Україні забагато допомоги – це більш ніж втричі перевищує частку демократів. 18% республіканців вважають, що нинішній рівень допомоги є достатнім, тоді як лише 12% вважають, що США надають замало допомоги.

Також республіканці і демократи мають різні погляди на те, чи є війна в Україні головною загрозою інтересам США.

45% демократів зараз вважають, що вторгнення Росії в Україну є головною загрозою (це на 5 відсоткових пунктів нижче, ніж у березні 2022 року, але на 7 пунктів вище, ніж рік тому). 26% республіканців вважають війну головною загрозою для інтересів США (ця частка практично не змінилася з початку 2023 року і залишається значно нижчою за 51% республіканців, які говорили так на початку повномасштабної війни).

Опитування Pew Research Center, в якому взяли участь 9 424 дорослих американців, проводилося з 1 по 7 липня 2024 року – до того, як президент Джо Байден оголосив, що знімає свою кандидатуру з виборів.

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