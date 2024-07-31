Помощь Украине: мнения американцев разделились пополам

48% американцев заявили, что США обязаны помогать Украине в противостоянии российской агрессии, в то же время 49% убеждены, что их страна не должна это делать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Pew Research Center

Детали: В то же время большинство республиканцев (62%) считают, что США не обязаны помогать Украине защищаться от российского вторжения.

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Примерно две трети демократов и демократически ориентированных независимых избирателей (63%) говорят, что США имеют такую обязанность. Такое же мнения имеют только 36% республиканцев и сторонников республиканцев.

При этом 29% американцев считают, что США предоставляют Украине слишком много помощи, 26% говорят, что помощи предоставляют столько, сколько нужно. В то же время примерно двое из десяти (19%) считают, что США оказывают недостаточно поддержки, а четверть – не уверены.

Демократы в основном считают, что США предоставляют либо достаточный объем помощи (36%), либо недостаточный (27%). Лишь 13% считают, что США предоставляют Украине много помощи.

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Тогда как 47% республиканцев убеждены, что США предоставляют Украине много помощи – это более чем втрое превышает долю демократов. 18% республиканцев считают, что нынешний уровень помощи является достаточным, тогда как только 12% считают, что США предоставляют мало помощи.

Также республиканцы и демократы имеют разные взгляды на то, является ли война в Украине главной угрозой интересам США.

45% демократов сейчас считают, что вторжение России в Украину является главной угрозой (это на 5 процентных пунктов ниже, чем в марте 2022 года, но на 7 пунктов выше, чем год назад). 26% республиканцев считают войну главной угрозой для интересов США (эта доля практически не изменилась с начала 2023 года и остается значительно ниже 51% республиканцев, которые говорили так в начале полномасштабной войны).

Опрос Pew Research Center, в котором приняли участие 9 424 взрослых американцев, проводился с 1 по 7 июля 2024 года – до того, как президент Джо Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов.

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