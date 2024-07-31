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Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця – NYT

Альона Мазуренко Середа, 31 липня 2024, 10:19
Україна призиває в армію 30 тисяч людей щомісяця – NYT
фото: Генштаб

За словами експертів, на умовах анонімності, Україна мобілізує в армію до 30 000 осіб на місяць - це в два-три рази більше, ніж було взимку і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває РФ.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Українська влада відмовилася поділитися цифрами щодо призову, посилаючись на те, що ця інформація є конфіденційною. Троє військових експертів, яким відомі ці цифри, сказали, що з травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, Київ (Україна - ред.) призиває до 30 000 осіб на місяць.

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За їхніми словами, це в два-три рази більше, ніж протягом останніх зимових місяців, і приблизно стільки ж, скільки щомісяця призиває російська армія. Незалежно підтвердити цю цифру не вдалося.

Експерти говорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні цифри".

Деталі: За словами джерел, мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

ВІДЕО ДНЯ

Багато призовників все ще завершують навчальний процес і ще не прибули на фронт. А деякі новобранці, які прибули, фізично не придатні до бою, відзначають члени українських підрозділів.

Але кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні.

Вони заявили, що сподіваються, що приплив солдатів допоможе Україні стабілізувати лінію фронту влітку.

Назар Войтенков, прес-офіцер 33-ї механізованої бригади, заявив у п'ятницю, що його підрозділ "отримав більше новобранців цього місяця", ніж на початку року. 

Лейтенант Сергій Скібчик, прес-офіцер 65-ї бригади, яка воює на півдні України, сказав: "Ситуація дещо покращується порівняно з кінцем 2023 року, коли була гостра нестача людей".

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик з Відня, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою в найближчі тижні. Перед тим, як це станеться, він сказав, що очікує, що російські війська "зроблять ще один великий поштовх" і спробують прорвати українські лінії.

Теми: мобілізаціязаконодавствовійна
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