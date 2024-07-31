Украина призывает в армию 30 тысяч человек ежемесячно - NYT

По словам экспертов, на условиях анонимности, Украина мобилизует до 30 000 человек в месяц - это в два-три раза больше, чем было зимой и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает РФ.

Источник: The New York Times

Дословно: "Украинские власти отказались поделиться цифрами по призыву, ссылаясь на то, что эта информация является конфиденциальной. Трое военных экспертов, которым известны эти цифры, сказали, что с мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, Киев (Украина - ред.) призывает до 30 000 человек в месяц.

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По их словам, это в два-три раза больше, чем в течение последних зимних месяцев, и примерно столько же, сколько ежемесячно призывает российская армия. Независимо подтвердить эту цифру не удалось.

Эксперты говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные цифры".

Детали: По словам источников, мобилизация пока не привела к значительному усилению украинских сил на поле боя.

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Многие призывники все еще завершают учебный процесс и еще не прибыли на фронт. А некоторые прибывшие новобранцы физически не пригодны к бою, отмечают члены украинских подразделений.

Но несколько бригад, развернутых на поле боя, сообщили об увеличении количества призывников, которых они получили за последние недели.

Они заявили, что надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта летом.

Назар Войтенков, пресс-офицер 33-й механизированной бригады, заявил в пятницу, что его подразделение "получило больше новобранцев в этом месяце", чем в начале года.

Лейтенант Сергей Скибчик, пресс-офицер 65-й бригады, которая воюет на юге Украины, сказал: "Ситуация несколько улучшается по сравнению с концом 2023 года, когда была острая нехватка людей".

Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены, который недавно вернулся из полевого исследования в Украине, сказал, что большое количество призывников прибудет на поле боя в ближайшие недели. Перед тем, как это произойдет, он сказал, что ожидает, что российские войска "сделают еще один большой толчок" и попытаются прорвать украинские линии.