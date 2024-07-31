Намагався за вказівкою ФСБ підпалити будівлю ТЦК: СБУ затримала 17-річного диверсанта
У Вінниці Служба безпеки України затримали 17-річного мешканця Одещини, який за завданням ФСБ намагався підпалити будівлю військкомату.
Джерело: Служба безпеки України, Національна поліція України
Дослівно поліція: "Повідомлення про підпал Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надійшло в поліцію 6 липня близько 04:15. Невідома особа кинула в будівлю 2 пляшки із запальною сумішшю, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь загасили військові.
Особу правопорушника та його місцеперебування встановили оперативники Управління карного розшуку обласної поліції. Неповнолітнього мешканця Білгород-Дністровського району Одеської області правоохоронці затримали в одному з вінницьких хостелів".
Деталі: Під час обшуків у фігуранта вилучили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з ворогом.
За даними слідства, зловмисником виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів хлопець виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби.
За гроші він запропонував одеситу підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Спочатку неповнолітній виконував так звані "тестові" завдання та надсилав росіянам фотографії з локаціями Сил оборони у портовому місті.
Після цього його відправили до Вінниці, щоб той підпалив будівлю ТЦК, звідти він мав їхати на Житомирщину. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. Також хлопця перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території інших регіонів.