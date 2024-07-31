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Намагався за вказівкою ФСБ підпалити будівлю ТЦК: СБУ затримала 17-річного диверсанта

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 10:50
Намагався за вказівкою ФСБ підпалити будівлю ТЦК: СБУ затримала 17-річного диверсанта
фото: Національна поліція України

У Вінниці Служба безпеки України затримали 17-річного мешканця Одещини, який за завданням ФСБ намагався підпалити будівлю військкомату.

Джерело: Служба безпеки України, Національна поліція України

Дослівно поліція: "Повідомлення про підпал Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки надійшло в поліцію 6 липня близько 04:15. Невідома особа кинула в будівлю 2 пляшки із запальною сумішшю, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь загасили військові.

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Особу правопорушника та його місцеперебування встановили оперативники Управління карного розшуку обласної поліції. Неповнолітнього мешканця Білгород-Дністровського району Одеської області правоохоронці затримали в одному з вінницьких хостелів".

Деталі: Під час обшуків у фігуранта вилучили саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з ворогом.

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фото: СБУ

За даними слідства, зловмисником виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з таких сайтів хлопець виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби.

 
фото: СБУ

За гроші він запропонував одеситу підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автомобілів українських захисників. Спочатку неповнолітній виконував так звані "тестові" завдання та надсилав росіянам фотографії з локаціями Сил оборони у портовому місті. 

 
фото: СБУ

Після цього його відправили до Вінниці, щоб той підпалив будівлю ТЦК, звідти він мав їхати на Житомирщину. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

 
фото: СБУ

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна. Також хлопця перевіряють на причетність до аналогічних злочинів на території інших регіонів.

 
фото: Національна поліція України

Теми: СБУполіціяТЦКВінниця
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