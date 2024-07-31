Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Пытался по указанию ФСБ поджечь здание ТЦК: СБУ задержала 17-летнего диверсанта

Анастасия ПроцСреда, 31 июля 2024, 10:50
Пытался по указанию ФСБ поджечь здание ТЦК: СБУ задержала 17-летнего диверсанта
фото: Национальная полиция Украины

В Виннице Служба безопасности Украины задержали 17-летнего жителя Одесской области, который по заданию ФСБ пытался поджечь здание военкомата.

Источник: Служба безопасности Украины, Национальная полиция Украины

Дословно полиция: "Сообщение о поджоге Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поступило в полицию 6 июля около 04:15. Неизвестный бросил в здание 2 бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Огонь потушили военные.

Реклама:

Личность правонарушителя и его местонахождение установили оперативники Управления уголовного розыска областной полиции. Несовершеннолетнего жителя Белгород-Днестровского района Одесской области правоохранители задержали в одном из винницких хостелов".

Детали: Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с врагом.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: СБУ

По данным следствия, злоумышленником оказался 17-летний житель Одессы, который весной этого года попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете. На одном из таких сайтов парень выложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы.

 
ФОТО: СБУ

За деньги он предложил одесситу поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников. Сначала несовершеннолетний выполнял так называемые "тестовые" задания и присылал россиянам фотографии с локациями Сил обороны в портовом городе.

 
ФОТО: СБУ

После этого его отправили в Винницу, чтобы тот поджег здание ТЦК, оттуда он должен был ехать в Житомирскую область. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

 
ФОТО: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также парня проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов.

 
фото: Национальная полиция Украины

Темы: СБУполицияТЦКВинница
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
СБУ
Искали "легких" денег: мужчина и женщина сожгли машины волонтеров и военного под Киевом
В Харькове задержан российский шпион, который "охотился" за секретными документами
Доставляли еду и жгли авто военных ВСУ: в Одессе задержали группу агентов РФ
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: