Пытался по указанию ФСБ поджечь здание ТЦК: СБУ задержала 17-летнего диверсанта

В Виннице Служба безопасности Украины задержали 17-летнего жителя Одесской области, который по заданию ФСБ пытался поджечь здание военкомата.

Источник: Служба безопасности Украины, Национальная полиция Украины

Дословно полиция: "Сообщение о поджоге Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки поступило в полицию 6 июля около 04:15. Неизвестный бросил в здание 2 бутылки с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. Огонь потушили военные.

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Личность правонарушителя и его местонахождение установили оперативники Управления уголовного розыска областной полиции. Несовершеннолетнего жителя Белгород-Днестровского района Одесской области правоохранители задержали в одном из винницких хостелов".

Детали: Во время обысков у фигуранта изъяли самодельную зажигательную смесь и мобильный телефон, который он использовал для съемки преступления и общения с врагом.

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ФОТО: СБУ

По данным следствия, злоумышленником оказался 17-летний житель Одессы, который весной этого года попал в поле зрения ФСБ из-за поисков быстрого заработка в интернете. На одном из таких сайтов парень выложил свое резюме, на которое ответил представитель российской спецслужбы.

ФОТО: СБУ

За деньги он предложил одесситу поджигать объекты военной инфраструктуры и автомобилей украинских защитников. Сначала несовершеннолетний выполнял так называемые "тестовые" задания и присылал россиянам фотографии с локациями Сил обороны в портовом городе.

ФОТО: СБУ

После этого его отправили в Винницу, чтобы тот поджег здание ТЦК, оттуда он должен был ехать в Житомирскую область. Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

ФОТО: СБУ

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также парня проверяют на причастность к аналогичным преступлениям на территории других регионов.