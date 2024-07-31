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Спікер парламенту Грузії заявив, що не вважає Іран співучасником РФ у війні проти України

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловСереда, 31 липня 2024, 11:25
Спікер парламенту Грузії заявив, що не вважає Іран співучасником РФ у війні проти України
Шалва Папуашвілі, фото: Getty Images

Голова парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, відповідаючи на питання, чи не створює проблем встановлення тісних зв'язків із країною, яка є співучасником війни, заявив, що Іран не є співучасником Росії у війні проти України.

Джерело: Папуашвілі на брифінгу в офісі "Грузинської мрії", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online"

Пряма мова: "Іран не є співучасником будь-якої війни принаймні цієї (війни РФ проти України - ред.) Я не знаю, звідки ви це взяли".

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Деталі: прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе разом з урядовою делегацією був серед небагатьох лідерів, які були присутні на похороні президента Ірану Ібрагіма Раїсі, а також – на церемонії інавгурації нового президента Масуда Пезешкіана.

"Що стосується наших відносин з Іраном, то в нас з Іраном є історико-дипломатичні відносини, які засновані як на повазі, так і на культурних зв'язках між народами, а також виражають ставлення нашого народу до процесів, які можуть відбуватися у вигляді тієї ж інавгурації", – додав Папуашвілі.

Голову парламенту Грузії також запитали, чи є у нього інформація про постачання Росії з Ірану безпілотників "Шахед", але на це запитання він не відповів. 

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Водночас Папуашвілі зазначив, що запитань до Тбілісі з приводу участі в інавгурації немає, і про це говорить тільки грузинська опозиція.

  • Передісторія:

    Іран регулярно постачає РФ дрони-камікадзе, переважно "Шахед-131" і "Шахед-136", за допомогою яких російські військові практично щодня атакують українську інфраструктуру, зокрема цивільні об'єкти.
  • Тегеран голосує проти резолюцій ООН, які засуджують агресію Росії в Україні.
  • Іранські посадовці перебувають у санкційних списках держав Заходу за надання військової підтримки РФ, а також – за придушення насильницьких протестів та порушення верховенства права в країні.

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Теми: ГрузіяІранРосіявійна
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