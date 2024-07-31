Спикер парламента Грузии заявил, что не считает Иран соучастником РФ в войне против Украины

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, не создает ли проблем установление тесных связей со страной, которая является соучастником войны, заявил, что Иран не является соучастником России в войне против Украины.

Источник: Папуашвили на брифинге в офисе "Грузинской мечты", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Прямая речь: "Иран не является соучастником любой войны по крайней мере этой (войны РФ против Украины - ред.) Я не знаю, откуда вы это взяли".

Реклама:

Детали: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией был среди немногих лидеров, которые присутствовали на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, а также - на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

"Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации", – добавил Папуашвили.

Председателя парламента Грузии также спросили, есть ли у него информация о поставках России из Ирана беспилотников "Шахед", но на этот вопрос он не ответил.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время Папуашвили отметил, что вопросов к Тбилиси по поводу участия в инаугурации нет, и об этом говорит только грузинская оппозиция.

Предыстория :



Иран регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном "Шахед-131" и "Шахед-136", с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты.

: Иран регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном "Шахед-131" и "Шахед-136", с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты. Тегеран голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию России в Украине.

Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

Читайте также: Под прикрытием "гуманизма". Как политики ЕС и НАТО опозорились после смерти президента Ирана