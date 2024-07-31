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Спикер парламента Грузии заявил, что не считает Иран соучастником РФ в войне против Украины

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 31 июля 2024, 11:25
Спикер парламента Грузии заявил, что не считает Иран соучастником РФ в войне против Украины
Шалва Папуашвили, фото: Getty images

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, не создает ли проблем установление тесных связей со страной, которая является соучастником войны, заявил, что Иран не является соучастником России в войне против Украины.

Источник: Папуашвили на брифинге в офисе "Грузинской мечты", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online"

Прямая речь: "Иран не является соучастником любой войны по крайней мере этой (войны РФ против Украины - ред.) Я не знаю, откуда вы это взяли".

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Детали: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с правительственной делегацией был среди немногих лидеров, которые присутствовали на похоронах президента Ирана Ибрагима Раиси, а также - на церемонии инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

"Что касается наших отношений с Ираном, то у нас с Ираном есть историко-дипломатические отношения, которые основаны как на уважении, так и на культурных связях между народами, а также выражают отношение нашего народа к процессам, которые могут происходить в виде той же инаугурации", – добавил Папуашвили.

Председателя парламента Грузии также спросили, есть ли у него информация о поставках России из Ирана беспилотников "Шахед", но на этот вопрос он не ответил.

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В то же время Папуашвили отметил, что вопросов к Тбилиси по поводу участия в инаугурации нет, и об этом говорит только грузинская оппозиция.

  • Предыстория:

    Иран регулярно поставляет РФ дроны-камикадзе, в основном "Шахед-131" и "Шахед-136", с помощью которых российские военные практически ежедневно атакуют украинскую инфраструктуру, в том числе гражданские объекты.
  • Тегеран голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию России в Украине.
  • Иранские чиновники находятся в санкционных списках государств Запада за оказание военной поддержки РФ, а также – за подавление насильственных протестов и нарушение верховенства права в стране.

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Темы: ГрузияИранРосcиявойна
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