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США заморожують $95 млн допомоги Грузії через антидемократичні дії

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 17:01
США заморожують $95 млн допомоги Грузії через антидемократичні дії
ілюстративне фото

Сполучені Штати Америки вирішили призупинити надання Грузії частини допомоги через антидемократичні дії влади, несумісні з прагненням країни членства Європейського Союзу та НАТО.

Джерело: державний секретар США Ентоні Блінкен, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами Блінкена, в результаті перегляду двостороннього співробітництва з Грузією Сполучені Штати "призупиняють надання допомоги на суму понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо йде на користь грузинського уряду".

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"Антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО", – підкреслив він.

Держсекретар додав, що США продовжать підтримувати "програми та заходи, які приносять користь народу Грузії, зміцнюючи демократію, верховенство права, незалежні ЗМІ та економічний розвиток".

"Ми залишатимемося відданими грузинському народу і його євроатлантичним прагненням", – підсумував Блінкен.

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Теми: ГрузіяСША
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