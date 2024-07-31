США замораживают $95 млн помощи Грузии из-за антидемократических действий

Соединенные Штаты Америки решили приостановить предоставление Грузии части помощи из-за антидемократических действий власти, несовместимых со стремлением страны к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует "Европейская правда"

По словам Блинкена, в результате пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией Соединенные Штаты "приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллионов долларов, которая непосредственно идет в пользу грузинского правительства".

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"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать "программы и мероприятия, которые приносят пользу народу Грузии, укрепляя демократию, верховенство права, независимые СМИ и экономическое развитие".

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В мае грузинский парламент принял скандальный закон об "иноагентах", который вызвал массовые протесты и острую критику Запада.

После этого в ЕС заявили о приостановлении вступления Грузии, а США – о переносе на неопределенный срок совместных военных учений Noble Partner.

совместных военных учений Noble Partner. Кроме того, впервые с 2008 года решение саммита НАТО не упомянуло о вступлении Грузии.

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