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США замораживают $95 млн помощи Грузии из-за антидемократических действий

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 31 июля 2024, 17:01
США замораживают $95 млн помощи Грузии из-за антидемократических действий
иллюстративное фото

Соединенные Штаты Америки решили приостановить предоставление Грузии части помощи из-за антидемократических действий власти, несовместимых со стремлением страны к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Источник: государственный секретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует "Европейская правда"

По словам Блинкена, в результате пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией Соединенные Штаты "приостанавливают оказание помощи на сумму более 95 миллионов долларов, которая непосредственно идет в пользу грузинского правительства".

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"Антидемократические действия и ложные заявления грузинского правительства несовместимы с нормами членства в ЕС и НАТО", – подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать "программы и мероприятия, которые приносят пользу народу Грузии, укрепляя демократию, верховенство права, независимые СМИ и экономическое развитие".

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Темы: ГрузияСША
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