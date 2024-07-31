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МЗС Німеччини вперше за 35 років викликало посла Китаю

Олег Павлюк, Олександр ШумілінСереда, 31 липня 2024, 17:06
МЗС Німеччини вперше за 35 років викликало посла Китаю
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла Китаю в Берліні у зв’язку з кібератакою 2021 року на картографічне відомство, за якою стоять китайські державні суб'єкти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DW

Деталі: Речник німецького МЗС Себастьян Фішер заявив, що Берлін "рішуче виступає проти кібердіяльності, спрямованої проти Німеччини".

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Він додав, що "небезпеку, яку становлять китайське шпигунство і китайські кібератаки", не можна недооцінювати.

Кібератака 2021 року була націлена на Федеральне агентство картографії та геодезії (BKG) у Франкфурті-на-Майні. Воно аналізує супутникові та географічні дані та готує карти – зокрема для спецслужб.

За інформацією Spiegel, кібератаку здійснило китайське хакерське угруповання APT15. Про спробу втручання стало відомо заздалегідь, але попри запобіжні заходи зловмисники змогли прокинути до ділянки мережі BKG.

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Як пише DW, йдеться про перший випадок виклику китайського посла в Німеччині з 1989 року, коли влада КНР розігнала студентські протести на площі Тяньаньмень.

Протягом останніх років уряди кількох країн, зокрема США, Великої Британії та Нідерландів, звинуватили Китай у здійсненні кібератак на урядові дані та дані приватних компаній.

Бельгія викликала тимчасового повіреного Китаю у квітні після підтвердження, що депутатка бельгійського парламенту зазнала кібератаки з боку китайських хакерів.

Теми: КитайНімеччина
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