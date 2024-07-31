Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

МИД Германии впервые за 35 лет вызвал посла Китая

Олег Павлюк, Александр ШумилинСреда, 31 июля 2024, 17:06
МИД Германии впервые за 35 лет вызвал посла Китая
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая в Берлине в связи с кибератакой 2021 года на картографическое ведомство, за которой стоят китайские государственные субъекты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Представитель немецкого МИД Себастьян Фишер заявил, что Берлин "решительно выступает против кибердеятельности, направленной против Германии".

Реклама:

Он добавил, что "опасность, которую представляют китайский шпионаж и китайские кибератаки", нельзя недооценивать.

Кибератака 2021 года была нацелена на Федеральное агентство картографии и геодезии (BKG) во Франкфурте-на-Майне. Оно анализирует спутниковые и географические данные и готовит карты – в частности для спецслужб.

По информации Spiegel, кибератаку осуществила китайская хакерская группировка APT15. О попытке вмешательства стало известно заранее, но несмотря на меры предосторожности злоумышленники смогли пробраться к участку сети BKG.

ВИДЕО ДНЯ

Как пишет DW, речь идет о первом случае вызова китайского посла в Германии с 1989 года, когда власти КНР разогнали студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь.

В последние годы правительства нескольких стран, в частности США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в осуществлении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний.

Бельгия вызвала временного поверенного Китая в апреле после подтверждения, что депутат бельгийского парламента подверглась кибератаке со стороны китайских хакеров.

Темы: КитайГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Китай
Мелони считает, что Китай не заинтересован в поддержке промышленность РФ
США наложило санкции на китайские компании, которые помогают Ирану с дронами и ракетами
Главу китайского МИД Ван И пригласили в Украину
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: