МИД Германии впервые за 35 лет вызвал посла Китая

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Китая в Берлине в связи с кибератакой 2021 года на картографическое ведомство, за которой стоят китайские государственные субъекты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на DW

Детали: Представитель немецкого МИД Себастьян Фишер заявил, что Берлин "решительно выступает против кибердеятельности, направленной против Германии".

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Он добавил, что "опасность, которую представляют китайский шпионаж и китайские кибератаки", нельзя недооценивать.

Кибератака 2021 года была нацелена на Федеральное агентство картографии и геодезии (BKG) во Франкфурте-на-Майне. Оно анализирует спутниковые и географические данные и готовит карты – в частности для спецслужб.

По информации Spiegel, кибератаку осуществила китайская хакерская группировка APT15. О попытке вмешательства стало известно заранее, но несмотря на меры предосторожности злоумышленники смогли пробраться к участку сети BKG.

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Как пишет DW, речь идет о первом случае вызова китайского посла в Германии с 1989 года, когда власти КНР разогнали студенческие протесты на площади Тяньаньмэнь.

В последние годы правительства нескольких стран, в частности США, Великобритании и Нидерландов, обвинили Китай в осуществлении кибератак на правительственные данные и данные частных компаний.

Бельгия вызвала временного поверенного Китая в апреле после подтверждения, что депутат бельгийского парламента подверглась кибератаке со стороны китайских хакеров.