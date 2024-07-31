Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Примусову евакуацію запровадили у 6 населених пунктах Донеччини: планують вивезти 21 дитину

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 17:20
Примусову евакуацію запровадили у 6 населених пунктах Донеччини: планують вивезти 21 дитину
Ілюстративне фото: Getty Images

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні погодив через безпекову ситуацію примусово вивезти з шести населених пунктів Донецької області 21 дитину з батьками.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram

Дослівно: Зазначається, що у більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Реклама:

Дослівно: "Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33".

Теми: Донецька областьевакуаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи

Сійярто передав Ізраїлю попередження від Ірану: буде напад

Гарріс звузила коло кандидатів у віцепрезиденти до двох - Reuters

Мати підозрюваного у вбивстві Фаріон каже, що він захоплювався Бандерою

"Недалекоглядно": Україна відреагувала на розрив дипвідносин з боку хунти Малі

У Києві дівчата-підлітки побили 12-річну школярку на футбольному полі

Усі новини...
Донецька область
РФ атакувала Донеччину з різних видів зброї: за 31 липня 1 загиблий, 5 поранених, серед яких діти
Знищили десятки одиниць техніки: десантники під Курахово вдруге масштабно розгромили росіян
Армія РФ обстріляла Торецьк: 3 людини загинули і 3 поранені
Останні новини
01:45
Представництво президента в Криму: окупанти базують військові вертольоти біля будинків
01:21
Олімпіада-2024Медальний залік: Китай знову обійшов США, Україна втрималась у ТОП-20
00:42
ДоповненоУ Харкові пролунали вибухи, схоже на приліт – Терехов
00:37
США завершили виведення військ з авіабази у Нігері
00:13
Олімпіада-2024Швед Дюплантіс вже на 11 см побив "вічний" рекорд Бубки і здобув золото у стрибках із жердиною
23:59
оновлюєтьсяУ низці областей оголосили повітряну тривогу: в Києві було чутно вибухи
23:52
КМВА: Ворог застосував балістичне озброєння в напрямку Києва, без руйнувань
23:35
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 108 бойових зіткнень
22:58
Новини економіки 5 серпня: краще детінізація, ніж підвищення податків, скасовані тендери "Охматдиту"
22:28
РФ просила США переконати Україну не атакувати її на "День ВМФ" – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: