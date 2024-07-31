Примусову евакуацію запровадили у 6 населених пунктах Донеччини: планують вивезти 21 дитину

Координаційний штаб з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану на засіданні погодив через безпекову ситуацію примусово вивезти з шести населених пунктів Донецької області 21 дитину з батьками.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Telegram

Дослівно: Зазначається, що у більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безкоштовним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо.

Реклама:

Дослівно: "Зауважимо, що евакуація здійснюється безкоштовно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати нам у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33".