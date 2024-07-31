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Принудительную эвакуацию ввели в 6 населенных пунктах Донецкой области: планируют вывезти 21 ребенка

Анастасия ПроцСреда, 31 июля 2024, 17:20
Принудительную эвакуацию ввели в 6 населенных пунктах Донецкой области: планируют вывезти 21 ребенка
Иллюстративное фото: Getty Images

Координационный штаб по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения на заседании согласовал из-за ситуации с безопасностью принудительно вывезти из шести населенных пунктов Донецкой области 21 ребенка с родителями.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram

Дословно: Отмечается, что в более безопасных регионах эвакуированные дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобное.

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Дословно: "Заметим, что эвакуация осуществляется бесплатно. Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 1548 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33".

Темы: Донецкая областьэвакуациядети
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