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У Словенії завершили суд над шпигунами з Росії, ЗМІ пишуть про можливий обмін найближчим часом

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 31 липня 2024, 18:54
У Словенії завершили суд над шпигунами з Росії, ЗМІ пишуть про можливий обмін найближчим часом
Дульцеви. колаж WSJ

Окружний суд Любляни 31 липня оголосив вирок росіянам Артему та Анні Дульцевим, яких затримали наприкінці 2022 року і звинуватили у шпигунстві на користь Москви, найближчим часом можливий великий політичний обмін.

Джерело: заява суду, яку цитує "Європейська правда", портал N1

Деталі: Суд ухвалив призначити обом росіянам покарання у вигляді одного року і п'яти місяців позбавлення волі за шпигунство та три місяці ув’язнення – за неправдиві свідчення.

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Загальний термін ув’язнення для Дульцевих судді визначили як рік і сім місяців – приблизно стільки ж, скільки вони пробули під вартою в Словенії. Додатково подружжя постановили депортувати з країни та заборонити в’їзд на п’ять років.

Насамкінець суд постановив конфіскувати отримані злочинним шляхом доходи засуджених і скасував їхня тримання під вартою. Таким чином, після суду вони опинились на волі.

За інформацією порталу N1, звільнення Дульцевих є частиною більшої домовленості про обмін ув’язнених за участю Росії, Білорусі, США, Німеччини та, можливо, ще кількох країн. Обмін може відбутись уже в найближчі години, йдеться у матеріалі.

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На це також вказує помилування в Білорусі громадянина Німеччини Ріко Крігера, засудженого до страти.

Передісторія:

  • Дульцеві перебували у Словенії під виглядом громадян Аргентини. Їх затримали й помістили під варту в грудні 2022 року, звинувативши в співпраці з російською військовою розвідкою.
  • Справа про шпигунство навіть призвела до внутрішньополітичного скандалу в Словенії, коли прем’єра Роберта Голоба звинуватили у впливі на час затримання шпигунів, аби не затьмарити важливий для уряду референдум.

Теми: шпигунство
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