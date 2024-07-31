В Словении завершили суд над шпионами из РФ, СМИ пишут о возможном обмене в ближайшие часы

Окружной суд Любляны 31 июля огласил приговор россиянам Артему и Анне Дульцевым, которых задержали в конце 2022 года и обвинили в шпионаже в пользу Москвы, в ближайшее время возможен большой политический обмен.

Источник: заявление суда, которое цитирует "Европейская правда", портал N1

Детали: Суд постановил назначить обоим россиянам наказание в виде одного года и пяти месяцев лишения свободы за шпионаж и три месяца заключения - за ложные показания.

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Общий срок заключения для Дульцевых судьи определили как год и семь месяцев - примерно столько же, сколько они пробыли под стражей в Словении. Дополнительно супругов постановили депортировать из страны и запретить въезд на пять лет.

Наконец суд постановил конфисковать полученные преступным путем доходы осужденных и отменил их содержание под стражей. Таким образом, после суда они оказались на свободе.

По информации портала N1, освобождение Дульцевых является частью большей договоренности об обмене заключенных с участием России, Беларуси, США, Германии и, возможно, еще нескольких стран. Обмен может состояться уже в ближайшие часы, говорится в материале.

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На это также указывает помилование в Беларуси гражданина Германии Рико Кригера, приговоренного к смертной казни.

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