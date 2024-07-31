Місія – вихід на північний кордон: "Хартія" оголосила великий збір на арсенал дронів
13-та бригада НГУ "Хартія" оголосила найбільший свій збір – для придбання арсеналу дронів та обладнання до них.
Мета – 40 000 000 гривень
Місія – вихід на північний кордон Харківської області.
"Час великої справи! Запускаємо найбільший збір у нашій історії:
Для цього купуємо арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу і захист. Наразі повний перелік свідомо тримаємо в секреті".
У 2022 році хартійці вже виходили з боєм на рубежі Харківщини та рф. Тоді добровольчим підрозділом. Сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це добре навчений і скоординований організм.
Ваші донати віділлються сталевими цвяхами в труну окупанта на Харківщині.
Підтримайте "Хартію". Ця справа – наша з вами".
"Гаснуть імперії, сипляться трони. Військо виходить на східні кордони".
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