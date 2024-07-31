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 Місія – вихід на північний кордон: "Хартія" оголосила великий збір на арсенал дронів 

Середа, 31 липня 2024, 19:10
 Місія – вихід на північний кордон: Хартія оголосила великий збір на арсенал дронів 

13-та бригада НГУ "Хартія" оголосила найбільший свій збір – для придбання арсеналу дронів та обладнання до них. 

Мета – 40 000 000 гривень

Місія – вихід на північний кордон Харківської області.

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"Час великої справи! Запускаємо найбільший збір у нашій історії:  

Для цього купуємо арсенал дронів, комплектуючі, підсилювачі сигналу і  захист. Наразі повний перелік свідомо тримаємо в секреті". 

У 2022 році хартійці вже виходили з боєм на рубежі Харківщини та рф. Тоді добровольчим підрозділом. Сьогодні 13-та бригада НГУ "Хартія" – це добре навчений і скоординований організм. 

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Підтримайте "Хартію". Ця справа – наша з вами". 

"Гаснуть імперії, сипляться трони. Військо виходить на східні кордони".

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