Миссия - выход на северную границу: "Хартия" объявила большой сбор на арсенал дронов

13-я бригада НГУ "Хартия" объявила самый большой свой сбор - для приобретения арсенала дронов и оборудования к ним.

Цель - 40 000 000 гривен

Миссия - выход на северную границу Харьковской области.

Реклама:

"Время большого дела! Запускаем самый большой сбор в нашей истории:

Для этого покупаем арсенал дронов, комплектующие, усилители сигнала и защиту. Пока полный перечень сознательно держим в секрете".

В 2022 году хартийцы уже выходили с боем на рубежи Харьковщины и РФ. Тогда добровольческим подразделением. Сегодня 13-я бригада НГУ "Хартия" - это хорошо обученный и скоординированный организм.

ВИДЕО ДНЯ

Ваши донаты отольются стальными гвоздями в гроб оккупанта на Харьковщине.

Поддержите "Хартию". Это дело - наше с вами".

"Гаснут империи, сыплются троны. Войско выходит на восточные границы".

РЕКВИЗИТЫ В ГРИВНЕ:

БО "БФ "ХАРТІЯ"

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРТІЯ"

Адреса: 61052, Харківська обл., м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6

ЄДРПОУ: 44811524

UA333071230000026006011081882

неприбуткова організація (ознака неприбутковості 0036)

ПРИЗНАЧЕННЯ: "Благодійний внесок у Збір "ВІйсько виходить на східні кордони"

SWIFT (USD):

BENEFICIARY: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

BENEFICIARY bank: РJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "EASTERN BORDER" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON

New York, USA

SWIFT CODE: IRVTUS3N

PAYPAL:

ss2010@i.ua

USDT (TRC20)

TB73gTPL8f4Z2KEbRuP112bGT7E9k8f4d8

SWIFT (EUR):

Beneficiary: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

Beneficiary bank: РJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "EASTERN BORDER" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG,

Vienna, Austria

SWIFT CODE: RZBAATWW