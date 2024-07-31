Миссия - выход на северную границу: "Хартия" объявила большой сбор на арсенал дронов
13-я бригада НГУ "Хартия" объявила самый большой свой сбор - для приобретения арсенала дронов и оборудования к ним.
Цель - 40 000 000 гривен
Миссия - выход на северную границу Харьковской области.
"Время большого дела! Запускаем самый большой сбор в нашей истории:
Для этого покупаем арсенал дронов, комплектующие, усилители сигнала и защиту. Пока полный перечень сознательно держим в секрете".
В 2022 году хартийцы уже выходили с боем на рубежи Харьковщины и РФ. Тогда добровольческим подразделением. Сегодня 13-я бригада НГУ "Хартия" - это хорошо обученный и скоординированный организм.
Ваши донаты отольются стальными гвоздями в гроб оккупанта на Харьковщине.
Поддержите "Хартию". Это дело - наше с вами".
"Гаснут империи, сыплются троны. Войско выходит на восточные границы".
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