Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Миссия - выход на северную границу: "Хартия" объявила большой сбор на арсенал дронов

Среда, 31 июля 2024, 19:10
Миссия - выход на северную границу: Хартия объявила большой сбор на арсенал дронов

13-я бригада НГУ "Хартия" объявила самый большой свой сбор - для приобретения арсенала дронов и оборудования к ним.

Цель - 40 000 000 гривен

Миссия - выход на северную границу Харьковской области.

Реклама:

"Время большого дела! Запускаем самый большой сбор в нашей истории:

Для этого покупаем арсенал дронов, комплектующие, усилители сигнала и защиту. Пока полный перечень сознательно держим в секрете".

В 2022 году хартийцы уже выходили с боем на рубежи Харьковщины и РФ. Тогда добровольческим подразделением. Сегодня 13-я бригада НГУ "Хартия" - это хорошо обученный и скоординированный организм.

ВИДЕО ДНЯ

Ваши донаты отольются стальными гвоздями в гроб оккупанта на Харьковщине.

Поддержите "Хартию". Это дело - наше с вами".

"Гаснут империи, сыплются троны. Войско выходит на восточные границы".

Банка mono: monobank.ua

РЕКВИЗИТЫ В ГРИВНЕ:

БО "БФ "ХАРТІЯ"

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРТІЯ"

Адреса: 61052, Харківська обл., м. Харків, пров. Сімферопольський, буд. 6

ЄДРПОУ: 44811524

UA333071230000026006011081882

неприбуткова організація (ознака неприбутковості 0036)

ПРИЗНАЧЕННЯ: "Благодійний внесок у Збір "ВІйсько виходить на східні кордони"

SWIFT (USD):

BENEFICIARY: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

BENEFICIARY bank: РJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "EASTERN BORDER" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: BANK OF NEW YORK MELLON

New York, USA

SWIFT CODE: IRVTUS3N

PAYPAL:

ss2010@i.ua

USDT (TRC20)

TB73gTPL8f4Z2KEbRuP112bGT7E9k8f4d8

SWIFT (EUR):

Beneficiary: CO CF KHARTIA

IBAN: UA333071230000026006011081882,

Beneficiary bank: РJSC "BANK VOSTOK", Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

PAYMENT PURPOSE: DONATION TO "EASTERN BORDER" FUNDRAISER

CORRESPONDENT BANK: Raiffeisen Bank International AG,

Vienna, Austria

SWIFT CODE: RZBAATWW

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы

Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Харрис сузила круг кандидатов в вице-президенты до двух - Reuters

Мать подозреваемого в убийстве Фарион говорит, что он увлекался Бандерой

"Недальновидно": Украина отреагировала на разрыв дипотношений со стороны хунты Мали

В Киеве девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу на футбольном поле

Все новости...
Последние новости
01:45
Представительство президента в Крыму: оккупанты базируют военные вертолеты возле домов
01:21
Олимпиада-2024Медальный зачет: Китай опять обошел США, Украина удержалась в ТОП-20
00:42
ОбновленоВ Харькове прогремели взрывы, похоже на прилет – Терехов
00:37
США завершили вывод войск с авиабазы в Нигере
00:13
Олимпиада-2024Швед Дюплантис уже на 11 см побил рекорд Бубки и взял золото в прыжках с шестом
23:59
обновляетсяВ ряде областей объявили воздушную тревогу: в Киеве были слышны взрывы
23:52
КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
23:35
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 108 боевых столкновений
22:58
Новости экономики 5 августа: лучше детенизация, чем повышение налогов, отменены тендеры "Охматдета"
22:28
РФ просила США убедить Украину не атаковать ее на "День ВМФ" - СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: