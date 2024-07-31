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У Львові хлопець зачинявся у квартирі і погрожував підірвати будинок

Тетяна ОлійникСереда, 31 липня 2024, 19:49
У Львові хлопець зачинявся у квартирі і погрожував підірвати будинок
Фото - Суспільне Львів/Віталій Гамадин

У Львові ввечері 31 липня хлопець зачинився у квартирі та відкрив газ, він погрожував підірвати будинок. Пізніше його вивели з квартири.

Джерело: Суспільне.Львів, hromadske з посиланням на речницю поліції Львівської області Світлану Добровольську

Пряма мова речниці: "Дійсно надійшло таке повідомлення, зараз на місці працюють всі підрозділи Львівщини, також фахівці екстрених служб, газ перекрито, мешканці евакуйовані".

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Деталі: ЗМІ стверджують, що подія сталася на вулиці Чорновола.

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За даними анонімного джерела hromadske у правоохоронних органах, хлопець вимагає виплати коштів від родичів у розмірі 100 тисяч гривень.

Оновлено: Станом на 20:02, за даними "Суспільного.Львів", чоловіка вивели із квартири. Згодом чоловіка із місця події забрали медики.

Теми: Львів
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