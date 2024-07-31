У Львові хлопець зачинявся у квартирі і погрожував підірвати будинок

У Львові ввечері 31 липня хлопець зачинився у квартирі та відкрив газ, він погрожував підірвати будинок. Пізніше його вивели з квартири.

Джерело: Суспільне.Львів, hromadske з посиланням на речницю поліції Львівської області Світлану Добровольську

Пряма мова речниці: "Дійсно надійшло таке повідомлення, зараз на місці працюють всі підрозділи Львівщини, також фахівці екстрених служб, газ перекрито, мешканці евакуйовані".

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У Львові хлопець зачинився у квартирі й погрожує підірвати будинок.

Відео - Суспільне.Львів pic.twitter.com/14sfOxCfcS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 31, 2024

Деталі: ЗМІ стверджують, що подія сталася на вулиці Чорновола.

ВІДЕО ДНЯ

За даними анонімного джерела hromadske у правоохоронних органах, хлопець вимагає виплати коштів від родичів у розмірі 100 тисяч гривень.

Оновлено: Станом на 20:02, за даними "Суспільного.Львів", чоловіка вивели із квартири. Згодом чоловіка із місця події забрали медики.