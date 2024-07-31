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Во Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом

Татьяна ОлейникСреда, 31 июля 2024, 19:49
Во Львове парень закрывался в квартире и угрожал взорвать дом
Фото - "Суспільне" Львов/Виталий Гамадин

Во Львове вечером 31 июля парень закрылся в квартире и открыл газ, он угрожал взорвать дом. Позже его вывели из квартиры.

Источник: "Суспільне.Львів", hromadske со ссылкой на пресс-секретаря полиции Львовской области Светлану Добровольскую

Прямая речь пресс-секретаря: "Действительно поступило такое сообщение, сейчас на месте работают все подразделения Львовщины, также специалисты экстренных служб, газ перекрыт, жители эвакуированы".

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Детали: СМИ утверждают, что происшествие произошло на улице Черновола.

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По данным анонимного источника hromadske в правоохранительных органах парень требует выплаты средств от родственников в размере 100 тысяч гривен.

Обновлено: По состоянию на 20:02, по данным "Общественного.Львов", мужчину вывели из квартиры.Впоследствии мужчину с места происшествия забрали медики.

Темы: Львов
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