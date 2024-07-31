У Херсоні чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину. Є загиблий та 5 поранених

У Херсоні увечері 31 липня чоловік кинув гранату на майданчик біля магазину, де відпочивали люди. У результаті вибуху одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення.

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "Як розповів начальник Херсонського районного управління поліції Херсонщини Олександр Рогожин, близько 19:20 на спецлінію "102" надійшло повідомлення, що у мікрорайоні "Північний" на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. У результаті чого були поранені громадяни та один чоловік загинув".

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Деталі: На місці поліцейські встановили, що на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Між ними виникло непорозуміння, після чого чоловік пішов і повернувся через кілька хвилин з гранатою.

У результаті вибуху загинув 69-річний пенсіонер. Також п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зловмисник з місця події втік.

Оперативники встановили особу зловмисника та затримали за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець.

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Дослівно: "Наразі тривають необхідні слідчі дії. Попередня кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство", ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України".