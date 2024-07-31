В Херсоне мужчина бросил гранату на площадку возле магазина. Есть погибший и 5 раненых

В Херсоне вечером 31 июля мужчина бросил гранату на площадку возле магазина, где отдыхали люди. В результате взрыва один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Как рассказал начальник Херсонского районного управления полиции Херсонщины Александр Рогожин, около 19:20 на спецлинию "102" поступило сообщение, что в микрорайоне „Северный" на площадке возле одного из магазинов произошел взрыв. В результате чего были ранены граждане и один человек погиб".

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Детали: На месте полицейские установили, что на площадку, где отдыхали пятеро граждан, зашел неизвестный мужчина. Между ними возникло недоразумение, после чего мужчина ушел и вернулся через несколько минут с гранатой.

В результате взрыва погиб 69-летний пенсионер. Также пятеро мужчин в возрасте от 32 до 41 года получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали по месту жительства. Им оказался 48-летний местный житель.

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Дословно: "Сейчас продолжаются необходимые следственные действия. Предварительная квалификация преступления - ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство", ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины".