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Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 43 боя

Татьяна ОлейникСреда, 31 июля 2024, 23:43
Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 43 боя
Фото - 103 обр тро

На фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами и 62 авиаудара, сбросив 80 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 511 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении противник провел семь наступательных действий у Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи Новосергиевки, Невского и Макеевки.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили две вражеские атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 43 боя неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения наших войск отбили все четыре атаки россиян неподалеку Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов на позиции наших подразделений на левобережье Днепра также не имели успеха.

Темы: Генштаббоевые действиявойна
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