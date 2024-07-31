Генштаб: На Покровском направлении с начала суток произошло 43 боя

На фронте с начала суток произошло 117 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины удар двумя ракетами и 62 авиаудара, сбросив 80 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 511 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении враг восемь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении противник провел семь наступательных действий у Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового и Андреевки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи Новосергиевки, Невского и Макеевки.

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На Северском направлении во время боевых столкновений защитники украинской земли остановили две вражеские атаки в районах Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник совершил восемь наступательных действий вблизи Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали украинские войска у Железного, Торецка, Нью-Йорка и Северного.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 43 боя неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисичное, Ивановское, Желанное, Сергеевка и Карловка.

На Кураховском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковиевки.

На Времовском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки. Подразделения наших войск отбили все четыре атаки россиян неподалеку Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении пять вражеских штурмов на позиции наших подразделений на левобережье Днепра также не имели успеха.