КМДА заперечила інформацію Лубінця про схему виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт
Київська міська держадміністрація заявила, що інформація омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що близькі родичі київських посадовців незаконно виїхали за кордон під приводом евакуації дітей-сиріт "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".
Джерело: заява Служби у справах дітей та сім’ї КМДА
Дослівно: "Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".
Деталі: Служба зазначила, що 24 лютого 2022 року більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, а перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей, зокрема які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.
Також в заяві йдеться про те, що на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей, оскільки Міністерство соціальної політики, Національна сервісна служба та офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт.
"Місцевою владою без допомоги будь-якого державного органу та без підтримки жодного посадовця центрального рівня проведено переговори з Урядом Німеччини та винайдено можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія", – вказано в заяві.
Крім того, в Службі у справах дітей та сім’ї зазначають, що під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена надавали інформацію про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації.
"Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до Уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – наголосили у службі.
Що передувало:
- 3 липня Офіс омбудсмана заявив, що викрив схему, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.
- Згодом столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо того, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.