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КМДА заперечила інформацію Лубінця про схему виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт

Анастасія ПроцЧетвер, 4 липня 2024, 13:16
КМДА заперечила інформацію Лубінця про схему виїзду за кордон під прикриттям евакуації сиріт
ЛУБІНЕЦЬ. ФОТО: GETTY IMAGES

Київська міська держадміністрація заявила, що інформація омбудсмена Дмитра Лубінця про те, що близькі родичі київських посадовців незаконно виїхали за кордон під приводом евакуації дітей-сиріт "ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами". 

Джерело: заява Служби у справах дітей та сім’ї КМДА

Дослівно: "Інформація, опублікована Уповноваженим Верховної ради з прав людини в офіційних джерелах, ґрунтується на припущеннях і не підтверджується конкретними фактами".

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Деталі: Служба зазначила, що 24 лютого 2022 року більшість центральних органів виконавчої влади виїхали з Києва, а перед столицею постала задача швидко прийняти рішення про порятунок та евакуацію дітей, зокрема які були вихованцями центрів соціально-психологічної реабілітації та безпосередню відповідальність за яких несе держава.

Також в заяві йдеться про те, що на початку березня 2022 року не існувало порядків та механізмів евакуації дітей, оскільки Міністерство соціальної політики, Національна сервісна служба та офіс Уповноваженого Верховної ради з прав людини не надавали жодних вказівок і рекомендацій щодо порядку подальших дій та способів евакуації дітей-сиріт.

"Місцевою владою без допомоги будь-якого державного органу та без підтримки жодного посадовця центрального рівня проведено переговори з Урядом Німеччини та винайдено можливість для евакуації дітей до міста Вупперталь землі Північний Рейн – Вестфалія", – вказано в заяві.

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Крім того, в Службі у справах дітей та сім’ї зазначають, що під час моніторингових візитів представникам офісу омбудсмена надавали інформацію про всіх без винятку дітей, які перебували або продовжують перебувати в евакуації. 

"Представники установи, яка прийняла наших дітей, вкрай обурені некомпетентною та зверхньою поведінкою представників моніторингової групи та відсутністю поваги до Уряду Німеччини, який понад 2 роки утримує наших дітей! Теза про схему для виїзду за кордон та ухиляння родичів чиновників абсолютно маніпулятивна та необґрунтована", – наголосили у службі.

Що передувало: 

  • 3 липня Офіс омбудсмана заявив, що викрив схему, як діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.
  • Згодом столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо того, що посадовці Служби у справах дітей та сімʼї міста Києва та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва організували виїзд за кордон кількох осіб, у тому числі своїх родичів, під виглядом працівників закладів, що супроводжують дітей під час евакуації за кордон.

Теми: омбудсменКМДАдіти
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