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Сили оборони зачищають залишки ДРГ, яка зайшла в Сотницький Козачок на Харківщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 4 липня 2024, 14:04
Сили оборони зачищають залишки ДРГ, яка зайшла в Сотницький Козачок на Харківщині
Сотницький Козачок на кордоні з РФ. скриншот із мапи Deep State

Сили оборони продовжують виявляти та знищувати залишки диверсійно-розвідувальної групи, яка зайшла в Сотницький Козачок Золочівської громади на Харківщині.

Джерело: речник ОТУ "Харків" Юрій Повх у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Вздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження, використовуючи тактику дій ДРГ. Одна з таких груп здійснила спробу заходу у населений пункт Сотницький Козачок, який знаходиться безпосередньо на лінії державного кордону. У поточний момент підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків групи".

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Деталі: Повх зазначив, що в зоні відповідальності ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанська та Липців.

У пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації кажуть, що у Сотницькому Козачку донедавна проживало 32 людей, а станом на зараз залишаються 4.

Що передувало: 27 червня прикордонники повідомили, що напередодні відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас OSINT-проєкт Deep State стверджує, що за добу 3 липня росіяни просунулися в селі Сотницький Козачок на Харківщині.

Теми: диверсантиХарківська областьвійна
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