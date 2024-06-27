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Прикордонники відбили напад ДРГ на Харківщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 червня 2024, 08:31
Прикордонники відбили напад ДРГ на Харківщині
Сотницький Козачок на мапі Deep State

У середу 26 червня прикордонники відбили напад російської диверсійно-розвідувальної групи на напрямку села Сотницький Козачок Харківської області.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора ворог спробував провести бойові дії на напрямку населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині. Діяла диверсійно-розвідувальна група, яка зайшла на територію України, зав’язався стрілецький бій, цьому також передували і обстріли ворога з інших засобів ураження.

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На щастя, на даний момент цю атаку прикордонники відбили. На місце (події) відправлявся протидиверсійний резерв, щоб зачистити місцевість".

Деталі: Попри загальне зниження в червні діяльності ДРГ та обстрілів прикордоння з РФ та Білоруссю, прикордонник наголосив, що Сили оборони мають бути готові до повторення таких ситуацій на будь-якому напрямку сусідства з агресором.

Теми: Прикордонна службадиверсантиХарківська область
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