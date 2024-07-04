Путін вже хоче продовжити з Україною "стамбульські переговори про мир"
Правитель Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости"
Пряма мова Путіна: "Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів".
Деталі: Путін почав брехати про те, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)". За версією лідера Кремля, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.
Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".
Передісторія:
- 14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
- Кандидат у президенти США Дональд Трамп під час дебатів з нинішнім очільником Білого дому Джо Байденом заявив, що пропозиції, висунуті кремлівським правителем Володимиром Путіним нібито як умови для припинення розв’язаної РФ війни проти України, є "неприйнятними".
- 30 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним – щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.