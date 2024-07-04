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Путін вже хоче продовжити з Україною "стамбульські переговори про мир"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 4 липня 2024, 15:42
Путін вже хоче продовжити з Україною стамбульські переговори про мир
Володимир Путін, фото: Getty Images

Правитель Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів".

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Деталі: Путін почав брехати про те, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)". За версією лідера Кремля, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.

Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".

Передісторія:

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  • 14 червня Путін нафантазував нові "умови для початку мирних переговорів": українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.
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  • 30 червня президент Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні бачить лише одну модель перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним – щоб це був тристоронній договір з посередниками, який задіювали щодо зернового коридору.

Теми: ПутінУкраїнамирвійна
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