Правитель Росії Володимир Путін на зустрічі "ШОС Плюс" заявив, що Росія може повернутись до так званих "стамбульських домовленостей" щодо миру між РФ та Україною, хоча нещодавно озвучував інші умови для перемовин.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости"

Пряма мова Путіна: "Стамбульські домовленості залишаються на столі і можуть бути покладені в основу продовження цих переговорів".

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Деталі: Путін почав брехати про те, що Росія ніколи не відмовлялась і "зараз готова до продовження мирних переговорів (з Україною)". За версією лідера Кремля, начебто Україна сама відмовилась від переговорів за вказівкою Великобританії та США.

Путіну також ввижається, що "стамбульські домовленості" влаштують Україну, бо вона начебто їх "парафувала".

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