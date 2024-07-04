Удар росіян по Дніпру 3 липня: в лікарні померла поранена, кількість жертв сягнула семи

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в лікарні померла поранена внаслідок удару по Дніпру російських військ 3 липня.

Джерело: Лисак у Telegram

Пряма мова: "У лікарні померла 58-річна жінка. Вона постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро".

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Деталі: За його словами, медики робили все можливе для порятунку пораненої, однак травми виявилися занадто важкими. "Вже 7 жертв. Світла пам'ять", - сказав він.

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