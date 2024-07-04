Удар росіян по Дніпру 3 липня: в лікарні померла поранена, кількість жертв сягнула семи
Четвер, 4 липня 2024, 21:28
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в лікарні померла поранена внаслідок удару по Дніпру російських військ 3 липня.
Джерело: Лисак у Telegram
Пряма мова: "У лікарні померла 58-річна жінка. Вона постраждала під час вчорашньої атаки росіян на Дніпро".
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Деталі: За його словами, медики робили все можливе для порятунку пораненої, однак травми виявилися занадто важкими. "Вже 7 жертв. Світла пам'ять", - сказав він.
Передісторія:
- Вранці 3 липня росіяни атакували Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося про загиблих і поранених.
- Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".